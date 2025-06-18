Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Daftar Bantuan Pendidikan Selain PIP, Yuk Daftar Sekarang

Ameiliani Putri , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |06:10 WIB
Daftar Bantuan Pendidikan Selain PIP, Yuk Daftar Sekarang
Daftar Bantuan Pendidikan Selain PIP, Yuk Daftar Sekarang (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Daftar bantuan pendidikan selain PIP, yuk daftar sekarang. Selain PIP, ada banyak program bantuan pendidikan lain yang bisa diakses oleh pelajar dan keluarga kurang mampu di Indonesia.

Mulai dari bantuan bersyarat pemerintah hingga beasiswa dari swasta. Berikut daftar lengkapnya siapkan dokumen Anda dan segera daftar!

Jenis-jenis Bantuan Pendidikan Lainnya

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Bantuan sosial bersyarat yang mendukung siswa SD hingga SMA/sederajat.

• SD: Rp900.000/tahun (atau Rp75.000 per bulan)

• SMP: Rp1.500.000/tahun (Rp125.000/bln)

• SMA: Rp2.000.000/tahun (Rp166.666/bln)

Syaratnya: terdaftar di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan kehadiran ≥85%.

2. Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus – Khusus warga DKI Jakarta

Bantuan bulanan berdasarkan jenjang pendidikan:

• SD: Rp250.000 (+ bantuan sekolah swasta Rp135.000)

• SMP: Rp300.000 (+ Rp170.000)

• SMA: Rp420.000 (+ Rp290.000)

• SMK: Rp450.000 (+ Rp240.000)

Ditujukan untuk pelajar SD–SMK wilayah Jakarta.

 

