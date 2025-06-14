Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Lulusan SSN Kerja di Mana?

Rahma Anhar , Jurnalis-Sabtu, 14 Juni 2025 |09:19 WIB
Lulusan SSN Kerja di Mana?
Lulusan SSN Kerja di Mana? (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Lulusan SSN kerja di mana? Politeknik Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN) sedang ramai diperbincangkan, terutama bagi para pelajar yang senang dan tertarik dengan dunia siber, enkripsi, dan intelijen digital.

Lalu, lulusan SSN ini akan kerja dimana nantinya?

Poltek SSN adalah kampus kedinasan yang dinaungi oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Mahasiswa yang lulus dari Poltek SSN ini akan memiliki jenjang karir yang meyakinkan dan tentunya bergengsi, berikut penjelasan yang dirangkum Okezone dari laman SSN, Sabtu (14/6/2025).

Kebanyakan dari lulusan Poltek SSN akan mengabdi di berbagai instansi pemerintah yang bergerak dibidang keamanan informasi, pertahanan, intelijen, dan juga teknologi. 

Tidak hanya di BSSN, lulusan dari kampus ini juga banyak yang diterima di lembaga-lembaga yang strategis seperti BIN, Kementerian Pertahanan (Kemenhan), TNI, Polri, bahkan sampai lembaga tinggi negara lainnya yang membutuhkan ahli dalam hal siber dan kriptografi.

 

Halaman:
1 2
