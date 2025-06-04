Segini IQ Raja Catur Dunia Magnus Carlsen yang Baru Saja Dikalahkan Pecatur Muda Gukesh Dommaraju

JAKARTA - IQ raja catur dunia Magnus Carlsen menarik diketahui. Magnus Carlsen meraih gelar Grandmaster pada usia 13 tahun dan 148 hari, ini menjadikannya salah satu grandmaster termuda dalam sejarah.

Magnus juga memegang rekor rating tertinggi sepanjang sejarah, yaitu 2.882 pada Mei 2014 dan belum pernah disamai hingga kini. Ia kemudian meluncurkan aplikasi Play Magnus, yang memungkinkan pengguna bertanding melawan AI yang meniru gaya bermain Magnus dari usia 5 tahun hingga dewasa.

IQ Magnus Carlsen

IQ Magnus Carlsen sering menjadi topik perbincangan karena prestasinya yang luar biasa di dunia catur. Meskipun tidak ada hasil tes IQ resmi yang dipublikasikan, banyak sumber memperkirakan IQ-nya berada di kisaran 190 hingga 200, menempatkannya di antara individu dengan kemampuan kognitif tertinggi.

Namun, Carlsen sendiri pernah merendah dengan mengatakan bahwa ia bukan seorang jenius, melainkan hanya sangat mahir dalam catur. Baru-baru ini, dalam Turnamen Norway Chess 2025, Carlsen mengalami kekalahan mengejutkan dari Grandmaster muda India, Gukesh Dommaraju.

Kekalahan ini terjadi setelah Carlsen melakukan blunder di akhir permainan yang dimanfaatkan dengan baik oleh Gukesh untuk meraih kemenangan pertamanya atas Carlsen dalam format catur klasik. Reaksi emosional Carlsen, termasuk memukul meja, menjadi sorotan dan memicu diskusi tentang sportivitas di kalangan pecatur elit.

Kemenangan Gukesh ini tidak hanya menandai pencapaian pribadi yang signifikan, tetapi juga menunjukkan bahwa bahkan pemain dengan kemampuan luar biasa seperti Carlsen dapat dikalahkan, menyoroti dinamika dan ketidakpastian dalam dunia catur kompetitif.

(Kemas Irawan Nurrachman)