Deretan Sekolah Kedinasan Sepi Peminat, untuk Referensi Mendaftar 2025

JAKARTA - Deretan sekolah kedinasan sepi peminat, untuk referensi mendaftar 2025 bagi calon mahasiswa yang ingin meningkatkan peluang lolos seleksi. Dengan persaingan yang lebih rendah, kesempatan untuk diterima di sekolah kedinasan ini lebih besar dibandingkan dengan institusi yang memiliki jumlah pendaftar tinggi.

Sekolah kedinasan menawarkan pendidikan dengan ikatan dinas, yang berarti lulusannya memiliki peluang besar untuk langsung diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, beberapa sekolah kedinasan memiliki jumlah pendaftar yang relatif sedikit setiap tahunnya. Memilih sekolah dengan peminat rendah dapat menjadi strategi cerdas untuk meningkatkan peluang diterima.

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Rabu (4/6/2025), berikut adalah daftar sekolah kedinasan dengan jumlah pendaftar terendah pada seleksi tahun sebelumnya:

1. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Sorong

* Jumlah pendaftar: 26

* Program studi: DIII Studi Nautika, DIII Permesinan Kapal, DIII Manajemen Transportasi Laut

2. Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Jayapura

* Jumlah pendaftar: 61

* Program studi: DIII Manajemen Lalu Lintas Udara, DIII Manajemen Bandar Udara, DIII Teknik Listrik Bandara

3. Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Makassar

* Jumlah pendaftar: 88

* Program studi: DIII Teknologi Pemeliharaan Pesawat Udara, DIII Manajemen Lalu Lintas Udara, DIII Teknologi Bandar Udara, DIII Teknologi Navigasi Udara