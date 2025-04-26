Wamen Stella: Universitas Harus Jadi Ruang Tumbuhnya Pertanyaan-Pertanyaan Kritis

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Stella Christie Hadiri Wisuda Universitas YARSI. (Foto: Okezone.com/Fatihah)

JAKARTA – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Stella Christie, menegaskan pentingnya mengubah pendekatan pendidikan dengan mengutamakan pengajaran berbasis penelitian di perguruan tinggi.

Hal itu disampaikan dalam orasi ilmiah saat menghadiri acara Wisuda Universitas YARSI di Jakarta, hari ini.

Menurut Stella, inovasi hanya bisa tumbuh dari budaya bertanya dan mencari jawaban melalui riset yang sistematis.

“Universitas harus menjadi ruang tumbuhnya pertanyaan-pertanyaan kritis, yang kemudian dijawab lewat penelitian. Di situlah inovasi lahir,” ujarnya, Sabtu (26/4/2025).

Dirinya mengapresiasi Universitas YARSI yang dinilai aktif mengembangkan ekosistem berbasis sains dan teknologi, termasuk di bidang kecerdasan buatan (AI). Stella menyebut langkah YARSI sebagai contoh nyata kontribusi perguruan tinggi swasta terhadap kemajuan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Sementara itu, Rektor Universitas YARSI, Prof. Dr. Fasli Jalal, menekankan komitmen kampusnya dalam menanamkan budaya riset di kalangan mahasiswa. Ia menyebutkan bahwa mulai dari skripsi hingga disertasi, karya ilmiah mahasiswa diarahkan untuk menanggapi persoalan nyata di masyarakat, sekaligus mendorong lahirnya inovator dan entrepreneur baru.