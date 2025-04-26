PSF dan BUMN Transformasi Sekolah di Daerah 3T

LABUAN BAJO – PT Pegadaian berkolaborasi dengan PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk menjalankan Program Transformasi Sekolah di Kabupaten Manggarai Barat, tepatnya Labuan Bajo dan Pulau Komodo. Inisiasi yang didukung oleh Putera Sampoerna Foundation (PSF) sebagai mitra pelaksana ini bertujuan meningkatkan kapasitas tenaga pendidik dan manajemen sekolah, serta mengintegrasikan teknologi digital dalam proses belajar-mengajar guna menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih berkualitas.

Program ini merupakan kelanjutan dari program Tana Lino Lestari 2, yaitu bantuan fisik untuk sekolah-sekolah di Kabupaten Manggarai Barat yang dilakukan secara kolaboratif oleh beberapa BUMN termasuk PT Pegadaian dan PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. Setelah bantuan fisik tersebut, dibutuhkan upaya lanjutan untuk meningkatkan kualitas soft competency para guru dan manajemen sekolah di wilayah ini, yaitu dengan Program Transformasi Sekolah.

1. Program Transformasi Sekolah

Sebagai bentuk komitmennya dalam mendukung transformasi pendidikan, PT Pegadaian juga menegaskan pentingnya kolaborasi ini. PT Pegadaian menegaskan komitmennya untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

"Transformasi Sekolah adalah wujud nyata komitmen Pegadaian dalam membangun kualitas pendidikan yang berkelanjutan. Guru dan manajemen sekolah yang berdaya dan mumpuni akan melahirkan generasi muda yang unggul," Rully Yusuf selaku Executive Vice President ESG, PT Pegadaian, Sabtu (26/4/2025).

2. Kolaborasi BUMN

Sebagai bagian dari komitmennya untuk memperluas dampak positif di sektor pendidikan, PT Pegadaian melanjutkan keberhasilan program serupa yang telah dilaksanakan di Kota Bengkulu. Setelah mendapatkan hasil yang sangat positif di Bengkulu, yang melibatkan 14 manajemen sekolah, 28 guru, dan 4 pengawas dari tujuh sekolah dasar, PT Pegadaian kini memperluas jangkauannya ke Labuan Bajo dan Pulau Komodo. Program pelatihan yang mencakup topik seperti pembelajaran berdiferensiasi, media belajar interaktif, manajemen kelas, serta pengembangan RPP Merdeka dan asesmen pembelajaran ini diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan.

Seiring dengan ini, PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk juga menegaskan komitmennya dalam mendukung dunia pendidikan Indonesia melalui kolaborasi sinergi ini. "Sebagai maskapai nasional, kami tidak hanya berperan menghubungkan destinasi, tetapi juga membangun masa depan melalui inisiatif pendidikan berkelanjutan," Eksitarino Irianto selaku HC Operations, Government Relations & TJSL Group Head Garuda Indonesia.