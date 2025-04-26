Okezone Goes To School, Kepala Sekolah SMA Budi Mulia Ungkap 2 Cara Menuju PTN

JAKARTA – Dalam rangkaian program Okezone Goes to School, Kepala SMA Budi Mulia membeberkan dua strategi utama yang diterapkan sekolahnya untuk membantu siswa menembus Perguruan Tinggi Negeri (PTN) favorit. Program ini menjadi bagian dari upaya sekolah untuk meningkatkan kualitas lulusan serta memperbesar peluang mereka diterima di kampus impian.

“Kami punya dua pendekatan utama pertama, membekali siswa dengan informasi melalui berbagai program try out dan kerja sama dengan perguruan tinggi; kedua, menghubungkan siswa dengan dunia digital dan media edukatif,” ungkap Kepala SMA Budi Mulia Moh Suryadi Syarif di Aula SMP Budi Mulia, Jakarta.

Menurutnya, indikator keberhasilan sekolah saat ini tidak hanya diukur dari nilai akademik, tapi juga dari berapa banyak lulusan yang berhasil diterima di PTN. Untuk itu, sekolah aktif menjalin kerja sama dengan berbagai kampus ternama seperti, membuka jalur informasi sejak siswa masih duduk di kelas 10.

“Dulu masuk ITB atau UI itu susah, sekarang sudah terbuka jalannya. Anak-anak kami bahkan ada yang diterima di PTN tapi memilih PTS karena lebih sesuai dengan minat dan tujuan mereka. Ini juga bagian dari proses memilih secara sadar dan bijak,” tambahnya.