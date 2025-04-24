Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

30 Guru Ikuti Pelatihan, Belajar di Sekolah Lebih Menyenangkan

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 24 April 2025 |17:17 WIB
LABUAN BAJO - Puluhan guru di Labuan Bajo mengikuti kegiatan pelatihan bersama Putera Sampoerna Foundation (PSF). Melalui program School Development Outreach, pelatihan diberikan kepada 30 guru yang berasal dari 8 Sekolah Dasar di Kabupaten Maggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.

Project Facilitator, Putera Sampoerna Foundation-School Development Outreach (PSF-SDO) Syifa Tsamara Sejati menjelaskan, program ini dilakukan secara luring dan daring selama 8 bulan. Diharapkan, pelatihan bisa membuat para guru di daerah ini memberikan pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa.

"Targetnya itu kami sebenarnya ingin memberikan inspirasi kepada guru-guru ini untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan, yang mungkin bisa juga berbasis digital," paparnya, Kamis (24/4/2025). 

1. Pelatihan Guru di Daerah 

Dia menjabarkan beberapa materi yang diberikan kepada guru antara lain strategi pembelajaran berdiferensiasi, media belajar interaktif, manajemen kelas dan pembelajaran efektif, cooperative learning, belajar untuk mengembangkan modul ajar hingga menjadi disseminator.

Selain Guru, PSF juga memberikan pelatihan kepada manajemen sekolah. Kepada manajemen sekolah, PSF memberikan edukasi mengenai analisis rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data. 

"Kalau untuk manajemen sekolah itu inginnya pembelajaran atau sandar pembelajaran yang berbasis data, kita ingin mendorong manajemen sekolah untuk menggunakan data dalam membuat atau menyusun program-program yang sesuai kebutuhan sekolah," ucapnya.

 

Halaman:
1 2
