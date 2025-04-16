Sampoerna University Kolaborasi dengan Arizona State University dan Thunderbird

JAKARTA - Sampoerna University meluncurkan program master berstandar internasional. Untuk itu, Sampoerna University menggandeng kampus Arizona State University (ASU) dan Thunderbird.

"Itu adalah kerjasama dua degree program, yang mana artinya bahwa mahasiswa, para lulusan akan mendapat gelar MBA (Master of Business Administration) dari Sampoerna University dan juga akan mendapat gelar Master of Leadership and Management dari Arizona State University," kata Head of MBA Program Sampoerna University, Pananda Pasaribu di Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Pananda menjelaskan beberapa keuntungan bagi yang berminat. Menurutnya, mereka tidak perlu untuk pergi ke Amerika untuk menempuh pendidikan tersebut.

"Sebenarnya mereka tidak perlu berangkat ke Arizona, bisa diselesaikan disini semua programnya," ujarnya.

Ia menekankan, metode pembelajaran tidak perlu diragukan. Sebab, para dosen dari Universitas tersebut akan memberikan materi sesuai yang ada di sana.