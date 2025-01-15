Mengenal Kurikulum American Standar yang Sudah Diterapkan di Kampus Indonesia

JAKARTA – Amerika Serikat dikenal memiliki kurikulum pendidikan terbaik di dunia dengan mengedepankan pengembangan karakter tiap siswanya. Saat ini, sudah ada beberapa kampus di Indonesia yang menerapkan kurikulum berbasis standar Amerika.

Kurikulum American Standar

1. Kurikulum Merdeka

Kurikulum American Standar berbeda dengan kurikulum merdeka yang sudah diterapkan oleh hampir seluruh kampus di Indonesia. Secara umum, pendidikan AS menekankan pada pembelajaran praktis dan autentik dengan menggabungkan pelajaran dan aktivitas kehidupan nyata.

Program seperti "Inspired Science" dirancang untuk melibatkan mahasiswa melalui kunjungan lapangan virtual, video, podcast, teks, interaktif, dan lainnya. Program ini dapat memperdalam pemahaman siswa tentang pelajaran di luar fakta dan angka belaka.

2. Menekankan Keterampilan

Kurikulum berbasis standar Amerika ini memungkinkan siswa untuk mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh pada setiap usia. Hal ini menekankan pada keterampilan penting seperti kepemimpinan, kolaborasi, pemikiran kritis, berbicara di depan umum, analisis data, dan pemecahan masalah.

Dekan Fakultas Bisnis Universitas Sampoerna, Antonius Siahaan menjelaskan lebih lanjut mengenai kurikulum American Standar dalam pertemuan media, Rabu (15/1/2025).