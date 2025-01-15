Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Mengenal Kurikulum American Standar yang Sudah Diterapkan di Kampus Indonesia

Adinda Ayu Larasati , Jurnalis-Rabu, 15 Januari 2025 |19:19 WIB
Mengenal Kurikulum American Standar yang Sudah Diterapkan di Kampus Indonesia
Mengenal Kurikulum American Standar yang Sudah Diterapkan di Kampus Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Amerika Serikat dikenal memiliki kurikulum pendidikan terbaik di dunia dengan mengedepankan pengembangan karakter tiap siswanya. Saat ini, sudah ada beberapa kampus di Indonesia yang menerapkan kurikulum berbasis standar Amerika.

Kurikulum American Standar

1. Kurikulum Merdeka

Kurikulum American Standar berbeda dengan kurikulum merdeka yang sudah diterapkan oleh hampir seluruh kampus di Indonesia. Secara umum, pendidikan AS menekankan pada pembelajaran praktis dan autentik dengan menggabungkan pelajaran dan aktivitas kehidupan nyata.

Program seperti "Inspired Science" dirancang untuk melibatkan mahasiswa melalui kunjungan lapangan virtual, video, podcast, teks, interaktif, dan lainnya. Program ini dapat memperdalam pemahaman siswa tentang pelajaran di luar fakta dan angka belaka.

2. Menekankan Keterampilan

Kurikulum berbasis standar Amerika ini memungkinkan siswa untuk mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh pada setiap usia. Hal ini menekankan pada keterampilan penting seperti kepemimpinan, kolaborasi, pemikiran kritis, berbicara di depan umum, analisis data, dan pemecahan masalah.

Dekan Fakultas Bisnis Universitas Sampoerna, Antonius Siahaan menjelaskan lebih lanjut mengenai kurikulum American Standar dalam pertemuan media, Rabu (15/1/2025).

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113624/20_ptn-FtJA_large.jpg
Daftar 20 PTN Dengan Kuota KIP Kuliah SNBP Terbanyak di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113256/caroline-ZMKp_large.jpg
Riwayat Pendidikan Caroline Riady, Cucu Konglomerat Pernah Jadi Guru dan Dosen UPH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113227/mendiktisaintek_satryo-Cle4_large.jpg
Kena Efisiensi Anggaran Rp14 Triliun, Mendikti Saintek: Itu Belum Termasuk Tukin Dosen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113191/mendiktisaintek_satryo-0trg_large.jpg
Mendikti Saintek Beri Sinyal Biaya Kuliah di PTN Naik Imbas Efisiensi Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113107/kampus-OBUt_large.jpg
Perguruan Tinggi Siap Cetak Mahasiswa Unggul untuk Industri BPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/65/3111739/kampus-0B6b_large.jpg
Mengulik Perbedaan SNPMB, SNBT, dan SNBP, Bagi Calon Maba
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement