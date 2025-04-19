Daftar Gaji Guru Tertinggi di ASEAN, Indonesia Urutan Berapa?

JAKARTA - Daftar gaji guru tertinggi di ASEAN menarik diketahui. Gaji guru PNS di Indonesia diatur dalam peraturan yang baru dengan gaji pokok berbeda-beda tergantung golongan. Dari perbandingan gaji guru di ASEAN sekarang, jelas bahwa guru di tanah air masih jauh dari kata ideal.

Tidak sedikit guru harus mencari penghasilan tambahan atau bertahan dengan gaji seadanya. Padahal, profesi guru merupakan pilar utama dalam membangun generasi masa depan. Maka dari itu sudah selayaknya pendapatan guru harus diperhatikan pemerintah dengan seksama.

Dilansir dari berbagai sumber pada Sabtu (19/4/2025), Okezone telah merangkum Gaji Guru Tertinggi di ASEAN, sebagai berikut.

1. Singapura

Singapura dikenal sebagai salah satu negara dengan gaji guru tertinggi di ASEAN. Untuk guru pemula, gaji di Singapura berkisar antara SGD3,500 hingga SGD6,000 atau sekitar Rp51 juta per bulan, tergantung pada level pendidikan dan jabatan. Guru juga memperoleh tunjangan kinerja, tunjangan transportasi, serta akses ke pelatihan pengembangan profesional yang didanai oleh pemerintah.

Selain gaji yang tinggi, profesi guru di Singapura sangat dihargai dengan berbagai tunjangan dan fasilitas. Pemerintah Singapura terus mendukung profesi ini dengan anggaran besar di sektor pendidikan, menjadikannya salah satu profesi yang terhormat dan menjanjikan di Singapura.

2. Malaysia

Di Malaysia, gaji guru terbilang cukup kompetitif di kawasan ASEAN. Gaji bulanan untuk guru sekolah dasar dan menengah berkisar antara RM2,000 hingga RM5,000 atau sekitar Rp7,7 juta hingga Rp17,5 juta, tergantung pada kualifikasi dan pengalaman kerja. Selain gaji pokok, guru di Malaysia juga mendapatkan tunjangan transportasi, tunjangan perumahan, serta beberapa insentif khusus bagi yang mengajar di daerah pedalaman.

Malaysia juga memiliki sistem kenaikan gaji berkala yang terkait dengan kinerja dan pengalaman. Kesejahteraan guru di Malaysia terlihat terjamin karena pemerintah menempatkan pendidikan sebagai prioritas. Pendekatan ini membantu para guru di sana merasa lebih dihargai dan memiliki kepastian dalam karier mereka.

3. Thailand

Gaji guru di Thailand berkisar antara THB15,000 hingga THB40,000 atau sekitar Rp14 juta per bulan, tergantung pada pengalaman dan tingkat pendidikan. Guru di Thailand juga menerima tunjangan perumahan, serta tunjangan pensiun setelah pensiun dari profesi. Bagi mereka yang ditempatkan di daerah terpencil, tersedia juga insentif tambahan untuk mendukung biaya hidup di wilayah-wilayah tersebut.

Meski gaji guru di Thailand termasuk menengah di ASEAN, pemerintah Thailand terus berupaya meningkatkan kesejahteraan guru, terutama bagi mereka yang mengajar di wilayah-wilayah yang lebih sulit dijangkau.