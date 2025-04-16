Riwayat Pendidikan Hotma Sitompul, Pengacara Kondang yang Ternyata Alumni UGM

JAKARTA - Riwayat pendidikan Hotma Sitompul, pengacara kondang yang ternyata alumni UGM. Hotma Sitompul telah meninggal dunia di usia 68 tahun pada hari ini, Rabu 16 April 2025.

Sebelum menjadi pengacara kondang yang menangani beberapa kasus ternama, Hotma Sitompul mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM). Hotma Sitompul juga menyelesaikan pendidikan S2 di UGM.

Hotma Sitompul merupakan pengacara kawakan Indonesia yang berasal dari Tanah Karo, Sumatera Utara. Dia lahir pada 30 November 1956

Hotma pernah menjadi staf LBH (Lembaga Bantuan Hukum) yang dipimpin oleh pengacara senior, yakni Adnan Buyung Nasution.

Pada 2002, Hotma mendirikan LBH sendiri yang diberi nama Mawar Saron. LBH tersebut didirikan untuk memberikan keadilan dan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, lemah dan buta akan hukum.