EDUKASI KAMPUS

Apakah Soal Tes SBNT 2025 Sama Semua Jurusan?

Fir Yal Huwaida Zahirah , Jurnalis-Sabtu, 12 April 2025 |08:36 WIB
Apakah Soal Tes SBNT 2025 Sama Semua Jurusan?
Apakah Soal Tes SBNT 2025 Sama Semua Jurusan? (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Apakah soal tes SNBT 2025 sama semua jurusan? Untuk mengetahui jawabannya, simak penjelasan berikut! Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2025 merupakan salah satu jalur penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan oleh Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB). 

SNBT bertujuan untuk memprediksi calon mahasiswa yang mampu menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan baik dan tepat waktu. Selain itu, SNBT memberikan fleksibilitas bagi calon mahasiswa untuk memilih lokasi tes yang sesuai dan kesempatan untuk memilih PTN secara lintas wilayah. 

Jadwal Penting SNBT 2025:

- Registrasi Akun SNPMB Siswa: 13 Januari – 27 Maret 2025
- Pendaftaran UTBK-SNBT: 11 – 27 Maret 2025
- Pelaksanaan UTBK: 23 April – 3 Mei 2025
- Pengumuman Hasil SNBT: 28 Mei 2025

Apakah Soal Tes Sama untuk Semua Jurusan?

Mengacu pada Surat Edaran Tim Pelaksana LTMPT No. 8, soal UTBK dirancang berbeda untuk setiap sesi guna meminimalisir risiko kecurangan. Namun, tidak disebutkan adanya perbedaan soal berdasarkan jurusan yang dipilih oleh peserta. 

Artinya, semua peserta terlepas dari jurusan yang dituju, akan mengerjakan jenis soal yang sama sesuai dengan struktur tes yang telah ditetapkan. Perbedaan soal lebih ditujukan untuk setiap sesi ujian, bukan berdasarkan jurusan. 

Struktur Soal UTBK SNBT 2025:

UTBK SNBT terdiri dari dua jenis tes utama:

Tes Potensi Skolastik (TPS): Mengukur kemampuan kognitif yang dianggap penting untuk keberhasilan di pendidikan tinggi, mencakup: 

- Penalaran Umum

- Pengetahuan Kuantitatif

- Pengetahuan dan Pemahaman Umum

- Kemampuan Memahami Bacaan dan Menulis

 

