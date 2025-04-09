Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

E-book Solusi dari Tantangan Komunikasi di Era Digital

Fir Yal Huwaida Zahirah , Jurnalis-Rabu, 09 April 2025 |22:31 WIB
E-book Solusi dari Tantangan Komunikasi di Era Digital
E-book di Era Digital (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menghadapi dinamika komunikasi yang semakin kompleks di era disrupsi digital, Satria Ardhi Nugraha, praktisi humas Universitas Gadjah Mada (UGM), meluncurkan dua e-book bertema kehumasan strategis.

Dua karya tersebut berjudul Menguasai Media: Panduan Praktis Humas Profesional dan Panduan Kehumasan dan Keprotokolan di Perguruan Tinggi.

1. Jawaban atas Kebutuhan 

Kedua e-book ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan praktis para humas, dosen, dan mahasiswa komunikasi dalam memahami dan mengelola aktivitas kehumasan secara efektif dan profesional. Disusun berdasarkan pengalaman langsung di lapangan, karya ini menggabungkan teori, studi kasus, serta tips aplikatif untuk penguatan kompetensi humas masa kini.

Menariknya, proses penulisan kedua e-book ini juga memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) sebagai alat bantu dalam menyusun kerangka, merumuskan isi, dan merapikan struktur penulisan. Meski demikian, setiap bagian tetap melalui proses penyuntingan dan penyesuaian oleh Satria untuk memastikan akurasi dan relevansi dengan konteks kehumasan di Indonesia.

“E-book ini saya susun untuk memberikan panduan yang mudah dipahami namun tetap mendalam, sehingga bisa langsung diterapkan oleh humas di instansi manapun, khususnya di lingkungan kampus,” ujar Satria yang saat ini menjadi Pranata Kehumasan di Fakultas Peternakan (Fapet) UGM.

E-book Menguasai Media fokus pada strategi menjalin hubungan dengan media, teknik menulis siaran pers yang menarik, serta cara menghadapi krisis komunikasi. Sedangkan Panduan Kehumasan dan Keprotokolan di Perguruan Tinggi membahas tugas-tugas humas institusional, etika komunikasi, penyusunan acara resmi, hingga sinergi antara unit humas dan protokoler dalam sebuah event.

 

