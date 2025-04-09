Siswa Masuk Sekolah Mulai Hari Ini 9 April 2025 Usai Libur Lebaran

Siswa Mulai Sekolah Hari Ini Usai Libur Panjang Lebaran. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Kegiatan belajar mengajar (KBM) dimulai setelah libur panjang Lebaran 2025. Anak-anak kembali belajar di sekolah pada hari ini.

KBM hari ini sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri terkait jadwal masuk sekolah setelah libur Lebaran 2025. Anak sekolah memiliki libur Lebaran 2025 panjang, yang berlangsung dari 21 Maret hingga 8 April 2025. Dengan demikian, pada hari ini, Rabu (9/4/2025) siswa kembali ke rutinitas sekolah.

Berdasarkan Surat Edaran Bersama (SEB) Nomor 4 Tahun 2025, Nomor 9 Tahun 2025, dan Nomor 400.6/1432.A/SJ tentang Pembelajaran di Bulan Ramadhan, berikut jadwal libur sekolah untuk Idul Fitri 2025 :

Jumat, 21 Maret–Kamis, 27 Maret 2025

Libur sekolah menjelang Lebaran