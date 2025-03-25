Kartu Peserta UTBK Dicetak Ukuran Berapa?

JAKARTA - Kartu peserta UTBK dicetak ukuran berapa? Menjelang pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK SNBT) 2025, para peserta diwajibkan untuk mencetak kartu peserta sebagai salah satu syarat utama mengikuti ujian.

Ketentuan Ukuran Cetak Kartu Peserta UTBK SNBT 2025

Berdasarkan informasi dari berbagai sumber terpercaya yang dirangkum Okezone (25/3/2025), berikut adalah ketentuan terkait pencetakan kartu peserta UTBK SNBT 2025:

Ukuran Kertas: Kartu peserta dapat dicetak pada kertas berukuran A4 atau F4.

Kualitas Cetak: Disarankan untuk mencetak kartu peserta dengan kualitas yang baik agar informasi seperti biodata dan foto terlihat jelas dan mudah dikenali oleh pengawas ujian.

Warna Cetak: Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, mencetak kartu peserta dalam warna dapat membantu meningkatkan kejelasan informasi yang tercantum.

Tips Tambahan untuk Peserta UTBK SNBT 2025

Selain mencetak kartu peserta dengan ukuran dan kualitas yang sesuai, berikut beberapa tips yang dapat membantu kelancaran saat ujian:

Periksa Kembali Informasi: Sebelum mencetak, pastikan semua informasi pada kartu peserta, seperti nama, nomor peserta, dan lokasi ujian, sudah benar dan sesuai dengan data diri.