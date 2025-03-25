Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Kartu Peserta UTBK Dicetak Ukuran Berapa?

Ayu Aulia Rahayu , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |19:38 WIB
Kartu Peserta UTBK Dicetak Ukuran Berapa?
Kartu Peserta UTBK Dicetak Ukuran Berapa? (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kartu peserta UTBK dicetak ukuran berapa? Menjelang pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK SNBT) 2025, para peserta diwajibkan untuk mencetak kartu peserta sebagai salah satu syarat utama mengikuti ujian. 

Ketentuan Ukuran Cetak Kartu Peserta UTBK SNBT 2025

Berdasarkan informasi dari berbagai sumber terpercaya yang dirangkum Okezone (25/3/2025), berikut adalah ketentuan terkait pencetakan kartu peserta UTBK SNBT 2025:

Ukuran Kertas: Kartu peserta dapat dicetak pada kertas berukuran A4 atau F4.

Kualitas Cetak: Disarankan untuk mencetak kartu peserta dengan kualitas yang baik agar informasi seperti biodata dan foto terlihat jelas dan mudah dikenali oleh pengawas ujian.

Warna Cetak: Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, mencetak kartu peserta dalam warna dapat membantu meningkatkan kejelasan informasi yang tercantum.

Tips Tambahan untuk Peserta UTBK SNBT 2025

Selain mencetak kartu peserta dengan ukuran dan kualitas yang sesuai, berikut beberapa tips yang dapat membantu kelancaran saat ujian:

Periksa Kembali Informasi: Sebelum mencetak, pastikan semua informasi pada kartu peserta, seperti nama, nomor peserta, dan lokasi ujian, sudah benar dan sesuai dengan data diri.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/624/3189054//utbk-5Lx3_large.jpg
Jadwal UTBK 2026, Ini Tanggal dan Cara Menentukan Jurusannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/624/3174605//snbp-3B6g_large.jpg
Apakah Kena Blacklist Jika Lolos SNBP 2026 Tapi Tak Diambil?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/65/3173990//deddy_corbuzier-1bJq_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Sabrina Chairunnisa, Istri Deddy Corbuzier yang Punya Program Beasiswa Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/65/3173041//kampus-f9Vc_large.jpg
Simak Ini Jadwal Lengkap SNBP dan SNBT 2026, Catat Tanggal Pentingnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170909//kampus-lWHP_large.jpg
Daftar PTN Penerima Mahasiswa KIP Kuliah Terbanyak, Bisa Jadi Referensi SNBP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/65/3156583//kip_kuliah-Uez9_large.jpg
Apakah KIP Kuliah Bisa Daftar Jalur Non SNBT?
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement