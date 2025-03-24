Ingat! Pendaftaran UTBK-SNBT 2025 Terakhir 27 Maret

Pendaftaran Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) untuk Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2025 telah dibuka. (Foto: Okezone.com/MPI)

JAKARTA - Pendaftaran Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) untuk Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2025 telah dibuka. Bagi calon mahasiswa yang bercita-cita masuk perguruan tinggi negeri, ini adalah kesempatan emas yang tidak boleh dilewatkan.

Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) mengingatkan agar peserta segera melakukan pendaftaran sebelum batas akhir pada 27 Maret 2025. Agar tidak mengalami kendala, yuk simak informasi penting seputar pendaftaran dan persiapan menghadapi UTBK-SNBT 2025 berikut ini.

Jadwal dan Tenggat Waktu Penting

Pendaftaran UTBK-SNBT 2025 telah dimulai sejak 11 Maret 2025 dan akan ditutup pada 27 Maret 2025 pukul 15.00 WIB. Peserta diimbau untuk tidak menunda-nunda pendaftaran karena keterlambatan bisa menyebabkan kehilangan kesempatan untuk mengikuti tes.

“Pendaftaran ditutup, yaitu tanggal 27 Maret 2025, kira-kira sebelum 2 atau 3 hari sebelum kita Lebaran. Sehingga semuanya tuntas, sehingga kita bisa merayakan Lebaran bagi yang menjalankan dengan gembira, dan kita tinggal menunggu tes UTBK nya,” ujar Koordinator Humas dan Promosi SNPMB, Ismaini Zain.

Sementara itu, pelaksanaan UTBK sendiri akan berlangsung dalam rentang 10 hari, mulai 23 April hingga 3 Mei 2025. Perlu dicatat, 1 Mei 2025 tidak ada ujian karena bertepatan dengan hari libur nasional.

Cara Mendaftar UTBK-SNBT 2025

Bagi yang belum mendaftar, berikut langkah-langkahnya:

Kunjungi laman resmi pendaftaran SNPMP

Login dengan akun yang telah dibuat sebelumnya

Lengkapi data diri dan pilih pusat UTBK sesuai domisili

Pilih program studi yang diinginkan

Lakukan pembayaran biaya pendaftaran sebesar Rp 200.000

Pastikan data sudah benar sebelum finalisasi, karena setelah finalisasi tidak dapat diubah

Unduh dan cetak kartu peserta sebagai bukti pendaftaran

Kuota dan Ketersediaan Kursi

Menurut Tim Teknologi dan Sistem Informasi(TSI), Rizky Januar Akbar, tahun ini total kursi yang tersedia di UTBK-SNBT mencapai 259.564 kursi, jumlah yang lebih besar dibanding jalur SNBP.

“Untuk kursinya total di SNBT ini ada 259.564. Ini lebih besar dari SNBP yang jumlah kursinya hanya 181 dan ini dua kali lebih besar ya,” kata Rizky.

Namun, perlu diingat bahwa beberapa pusat UTBK di kota besar seperti Jakarta dan Jawa Barat mulai penuh. Oleh karena itu, peserta yang ingin memilih lokasi tertentu disarankan untuk segera menyelesaikan pendaftaran sebelum kehabisan kursi.

“Sebaikmya segera mendaftar sehingga mendapatkan lokasi yang memang diharapkan. Kita berharap tidak ada mobilisasi kemana-mana, sehingga yang berdomisili di kota itu, ya usahakan mendaftar di pusat UTBK kota itu,” lanjutnya.

Bagaimana Jika Pusat UTBK yang Diinginkan Penuh?

Jika pusat UTBK yang diinginkan tidak bisa dipilih, jangan panik! Ada beberapa kemungkinan penyebabnya:

Pusat UTBK sudah penuh: Harus memilih lokasi lain yang masih tersedia.

Kursi belum dibuka sepenuhnya: Hubungi call center SNPMB atau pusat UTBK terkait untuk konfirmasi.

Persyaratan khusus: Beberapa pusat UTBK mungkin tidak menyediakan fasilitas untuk peserta dengan kebutuhan khusus.