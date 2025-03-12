DKV Universitas MNC Pilihan Terbaik untuk Karier di Industri Kreatif

JAKARTA - Desain Komunikasi Visual (DKV) menjadi bidang yang semakin penting dalam era digital, dengan kemampuan menyampaikan pesan secara efektif, membangun identitas merek, serta meningkatkan pengalaman audiens. Sebagai salah satu program studi unggulan, DKV Universitas MNC menawarkan berbagai keunggulan yang menjadikannya pilihan tepat bagi calon mahasiswa yang ingin berkarier di industri kreatif.

1. Kurikulum Dirancang Berbasis Industri

Kurikulumnya dirancang berbasis industri, menggabungkan teori dan praktik desain komunikasi visual agar mahasiswa dapat memahami strategi pemasaran visual, desain digital, serta teknologi terkini. Didukung oleh fasilitas modern seperti studio desain, laboratorium komputer canggih, dan perpustakaan lengkap, mahasiswa memiliki lingkungan belajar yang kondusif untuk mengembangkan kreativitas.

Selain itu, Universitas MNC memiliki jaringan luas dengan industri kreatif, memberikan kesempatan magang dan kerja sama langsung dengan perusahaan terkemuka, terutama dalam ekosistem MNC Group. Mahasiswa juga dibimbing oleh dosen berpengalaman yang telah berkecimpung dalam dunia desain dan komunikasi visual, sehingga mendapatkan wawasan yang lebih mendalam dan aplikatif.

2. Tekankan Pengembangan Keterampilan Digital