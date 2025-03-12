Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

DKV Universitas MNC Pilihan Terbaik untuk Karier di Industri Kreatif

Aura Fierdausi Alfahis , Jurnalis-Rabu, 12 Maret 2025 |13:25 WIB
DKV Universitas MNC Pilihan Terbaik untuk Karier di Industri Kreatif
Jurusan DKV MNC University (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Desain Komunikasi Visual (DKV) menjadi bidang yang semakin penting dalam era digital, dengan kemampuan menyampaikan pesan secara efektif, membangun identitas merek, serta meningkatkan pengalaman audiens. Sebagai salah satu program studi unggulan, DKV Universitas MNC menawarkan berbagai keunggulan yang menjadikannya pilihan tepat bagi calon mahasiswa yang ingin berkarier di industri kreatif. 

1. Kurikulum Dirancang Berbasis Industri

Kurikulumnya dirancang berbasis industri, menggabungkan teori dan praktik desain komunikasi visual agar mahasiswa dapat memahami strategi pemasaran visual, desain digital, serta teknologi terkini. Didukung oleh fasilitas modern seperti studio desain, laboratorium komputer canggih, dan perpustakaan lengkap, mahasiswa memiliki lingkungan belajar yang kondusif untuk mengembangkan kreativitas. 

Selain itu, Universitas MNC memiliki jaringan luas dengan industri kreatif, memberikan kesempatan magang dan kerja sama langsung dengan perusahaan terkemuka, terutama dalam ekosistem MNC Group. Mahasiswa juga dibimbing oleh dosen berpengalaman yang telah berkecimpung dalam dunia desain dan komunikasi visual, sehingga mendapatkan wawasan yang lebih mendalam dan aplikatif. 

2. Tekankan Pengembangan Keterampilan Digital

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/65/3187871/mnc_univeristy-xFId_large.jpg
Presenter iNews Media Group Jadi Dosen Praktisi di Prodi Komunikasi MNC University
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/65/3186352/mnc_univeristy-ijKZ_large.jpg
MNC University Komitmen Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi Swasta di Rakorda LLDIKTI 3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/65/3186082/mnc_univeristy-C8E0_large.jpg
MNC University Jadi Co-Host ICEBM 2025 di Singapura, Perkuat Jejaring Akademik Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/65/3186079/mnc_univeristy-FE2y_large.jpg
MNC University Jajaki Kerjasama Sertifikasi Profesi Marketing dengan IMA DKI Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/65/3184699/mnc_university-6jwG_large.jpg
Dosen dan Mahasiswa MNC University Gelar PKM Seni Debus Banten untuk Produksi Film Dokumenter Puitis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/65/3184262/mnc_univeristy-Eqsg_large.jpg
MNC University Gelar Pelatihan Revitalisasi Seni dan Budaya Betawi
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement