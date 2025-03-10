Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Prabowo Siapkan Rp100 Miliar untuk Operasional 1 Sekolah Rakyat

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 10 Maret 2025 |22:23 WIB
Prabowo Siapkan Rp100 Miliar untuk Operasional 1 Sekolah Rakyat
Prabowo Siapkan Rp100 Miliar untuk Operasional 1 Sekolah Rakyat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menganggarkan dana senilai Rp100 miliar untuk operasional satu Sekolah Rakyat. Meskipun, anggaran itu akan bervariasi tergantung dengan kebutuhan Sekolah Rakyat di masing-masing daerah. 

"Anggaran (Sekolah Rakyat) tergantung perkembangan. Tergantung kebutuhan masing-masing lokasi, rata-rata ya Rp100 miliar untuk satu sekolah," kata Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (10/3/2025). 

1. Pembangunan Sekolah Rakyat

Sementara itu, bangunan sekolah akan memanfaatkan sekitar 40 sentra dan balai milik Kementerian Sosial (Kemensos) yang tidak terpakai. Termasuk bangunan milik dua universitas untuk Sekolah Rakyat yakni Universitas Brawijaya dan UNESA di Surabaya. 

Cak Imin mengatakan setidaknya ada 50 Sekolah Rakyat siap beroperasi pada tahun ini. 

"Semaksimal mungkin dibuat yang sudah ready 50-an (sekolah) dan kemungkinan bisa bertambah. Nanti Mensos (Saifullah Yusuf) yang kasih info (lokasinya di mana saja)," jelasnya. 

 

Halaman:
1 2
