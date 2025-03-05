MNC University Siapkan 5 Strategi Jitu, Siapkan Karier Gemilang di MNC Group

JAKARTA - MNC University siap memenuhi SDM berkualitas untuk bekerja di MNC Group. Di mana MNC Group, kelompok usaha milik Hary Tanoesoedibjo memiliki 83 unit usaha di berbagai bidang seperti News & Entertainment media, Financial Services, Tourism & Hospitality, dan Energy Investment.

Tidak sekedar kuliah biasa seperti di universitas lain, MNC University punya 5 jurus ampuh yang mampu menyulap lulisan SMA/SMK sederajat untuk jadi professional yang siap bekerja di berbagai bidang usaha MNC Group. berikut selengkapnya :

1. Kurikulum Terintegrasi Dunia Kerja

Sistem pembelajaran dan kurikulum MNC University disusun berdasarkan integrasi dengan unit-unit usaha di MNC Group. Sehingga, apa yang dipelajari mahasiswa merupakan materi yang sangat dibutuhkan dalam pekerjaan, dalam hal ini bidang-bidang pekerjaan di MNC Group.

Pemetaan mahasiswa per tahun juga dilakukan sedemikian rupa, sehingga profil mahasiswa yang sedang menempuh kuliah di MNC University sudah dapat diklasifikasikan keterampilannya. Misal, mahasiswa jurusan Desain Komunikasi Visual pada tahun pertama, pembelajarannya fokus ke satu bidang yakni gambar ilustrasi dan pembuatan karakter visual, sehingga pada tahun pertama ini mereka sudah mampu membuat karakter dan ilustrasi yang bisa dipakai langsung di dunia industri.

Pada tahun kedua dan seterusnya bidang lain akan dipelajari dan dikuasai. Mahasiswa juga diarahkan mengambil sertifikasi profesi BNSP setiap tahunnya sesuai fokus pembelajaran yang telah ditempuh. Hal ini sangat membantu apabila ada peluang magang di industri, mahasiswa sudah siap dengan keterampilan khususnya sejak tahun pertama.

2. 40% Dosen adalah Praktisi Professional

Untuk menunjang kurikulum di atas, maka pengajar praktisi sangat dibutuhkan untuk berbagi pengalaman di dunia kerja sesungguhnya. Untuk itu MNC University menetapkan sebesar 40% Dosen merupakan praktisi yang diambil dari para professional di bidangnya yang bekerja di Unit-unit usaha MNC TV seperti MNC Pictures, MNC Bank, MNC Sekuritas, MNC Digital dan lainnya.

Para pengajar praktisi ini diharapkan dapat menularkan semangat kerja kepada mahasiswa sehingga etos kerja yang baik dapat dibentuk sejak dini. Dengan ini, mahasiswa dan lulusan MNC University tidak hanya memiliki keterampilan yang mumpuni, tetapi memiliki pengetahuan dunia kerja yang luas sehingga menjadikan mereka SDM yang berkualitas.

3. Praktik langsung di unit usaha MNC Group

Tidak lengkap bila pembelajaran di kelas dengan para praktisi, tidak diimbangi dengan pembelajaran praktik bagi para mahasiswa. Integrasi MNC University dengan unit usaha MNC Group juga termasuk menyediakan tempat praktik untuk mahasiswa. Mahasiswa dapat melihat langsung proses bekerja di masing-masing unit usaha MNC Group seperti MNC Bank, RCTI, iNews, Mister Aladin dan lainnya dalam program Company Visit yang rutin diadakan.

Beberapa perkuliahan praktik di mata kuliah tertentu juga diadakan atas kerjasama dengan unit usaha MNC Group. Contohnya, mata kuliah storytelling di Program Studi Sains Komunikasi, langsung menerjunkan mahasiswa untuk terlibat dalam proses shooting pembuatan TVC ( Television Commercial) bersama MNC Promo.

Di sini, mahasiswa bisa langsung praktik membuat Storyline dan Storyboard untuk pembuatan TVC. Konsep Project Based Learning juga diterapkan dalam perkuliahan praktik ini, dimana dalam satu project pembuatan TVC tersebut misalnya, tidak hanya mahasiswa dari satu jurusan yang terlibat, melainkan berkolaborasi dengan mahasiswa jurusan lain seperti Desain Komunikasi Visual dalam pembuatan sinematografi dan editingnya, dan mahasiswa Akuntansi dalam hal budgetting.