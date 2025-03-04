Jadi Ahli Teknologi di Era Digital Bersama MNC University

JAKARTA - Di era digital yang semakin maju, teknologi memainkan peran krusial dalam berbagai aspek kehidupan. MNC University (MNCU) hadir sebagai institusi pendidikan yang berkomitmen mencetak generasi unggul di bidang teknologi melalui Jurusan Ilmu Komputer.

Sebagai bagian dari MNC Group, salah satu konglomerasi media dan teknologi terbesar di Asia Tenggara, MNCU mengintegrasikan teori akademik dengan pengalaman industri secara langsung.

1. Mahasiswa Tak Hanya Belajar Konsep Dasar

Mahasiswa tidak hanya belajar konsep dasar ilmu komputer seperti algoritma, pemrograman, dan keamanan siber, tetapi juga mendapatkan akses eksklusif ke infrastruktur digital MNC Group, termasuk platform media, e-commerce, dan teknologi kecerdasan buatan.

Pembelajaran di Ilmu Komputer MNCU dirancang dengan pendekatan learning by doing, di mana mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan melalui proyek nyata, magang di perusahaan teknologi MNC Group, serta mengikuti pelatihan yang diberikan oleh para profesional industri.

Mata kuliah unggulan seperti Data Science & Analytics, Mobile & Web Programming, Artificial Intelligence & Machine Learning, serta Cyber Security memberikan bekal bagi mahasiswa untuk menjadi inovator di era digital. Selain itu, fasilitas laboratorium berstandar industri, studio produksi digital, dan infrastruktur cloud computing mendukung pengalaman belajar yang lebih interaktif dan aplikatif.