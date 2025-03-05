Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Daftar Jurusan UGM dengan Daya Saing Terendah sebagai Referensi SNBT 2025

Alifya Amari Poetry , Jurnalis-Sabtu, 08 Maret 2025 |07:47 WIB
Daftar Jurusan UGM dengan Daya Saing Terendah sebagai Referensi SNBT 2025
Daftar Jurusan UGM dengan Daya Saing Terendah sebagai Referensi SNBT 2025 (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 2025 membuka jalur penerimaan mahasiswa baru Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) program studi jenjang Sarjana (S1) bagi siswa yang belum beruntung dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP). 

1. Pendaftar UGM

Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan 91.926 pendaftar termasuk salah satu kampus favorit di SNBT 2024, menurut data SNPMB. Untuk dijadikan referensi SNBT 2025, beberapa prodi di SNBT 2024 UGM tidak memiliki peminat yang cukup banyak dan dapat dijadikan peluang besar untuk masuk kampus favorit. 
Pendaftaran SNBT 2025 akan dimulai pada 18 Maret 2025, tidak semua siswa dapat mendaftar untuk SNBT 2025, yang dapat mendaftar SNBT 2025 adalah siswa yang tidak lulus SNBP 2025 (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi), siswa dengan paket C, dan siswa yang telah melewati tahun akademik. 
Di UGM, persaingan masuk terkenal sangat ketat. Ini disebabkan oleh program studi yang terbatas dibandingkan dengan banyaknya keinginan mahasiswa. Data terbaru menunjukkan bahwa beberapa jurusan di UGM memiliki daya saing yang relatif rendah yang mungkin dapat menjadi pilihan strategis untuk meningkatkan peluang lolos.

2. Daftar Jurusan

Daftar Jurusan UGM Dengan Daya Saing Terendah Sebagai Referensi SNBT 2025

- Teknologi Hasil Perikanan
Peminat di SNBT 2024: 129
Daya tampung di 2025: 23
Keketatan: 5,61

- Mikrobiologi Pertanian
Peminat di SNBT 2024: 134
Daya tampung di 2025: 11
Keketatan: 12,18

- Bahasa dan Sastra Prancis
Peminat di SNBT 2024: 134
Daya tampung di 2025: 14
Keketatan: 9,57

- Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian
Peminat di SNBT 2024: 162
Daya tampung di 2025: 9
Keketatan: 18

- Bahasa, Sastra, dan Budaya Jawa
Peminat di SNBT 2024: 190
Daya tampung di 2025: 15
Keketatan: 12,67

 

