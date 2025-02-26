Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Kapan KIP Kuliah Semester Genap 2025 Bakal Cair? Ini Jadwal lengkapnya

Ayu Aulia Rahayu , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |22:44 WIB
Kapan KIP Kuliah Semester Genap 2025 Bakal Cair? Ini Jadwal lengkapnya
KIP Kuliah Kapan Cair (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kapan KIP Kuliah Semester Genap 2025 Cair? Ini Jadwal Lengkapnya. Mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah tengah menanti pencairan dana untuk semester genap tahun akademik 2024/2025. Berdasarkan informasi terbaru, pencairan dana KIP Kuliah untuk semester genap dijadwalkan berlangsung antara Maret hingga April 2025. 

Dikutip dari berbagai sumber KIP Kuliah sendiri adalah bantuan pendidikan dari pemerintah untuk mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Lantas, bagaimana proses dan jadwal pencairannya? mari simak rangkuman yang telah Okezone rangkum.

1. Proses dan Jadwal Pencairan

Ketua tim Kerja Beasiswa Pendidikan Tinggi, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik), Septien Prima Diassari mengungkapkan Pencairan dana KIP Kuliah dilakukan dalam dua gelombang setiap tahunnya. Untuk semester genap 2024/2025, pencairan dijadwalkan pada Maret hingga April 2025. Sementara itu, untuk semester ganjil 2025/2026, pencairan direncanakan pada Agustus hingga September 2025. 

"Mudah-mudah di Maret nanti kita sudah bisa berproses penyaluran," kata Septien yang dikutip dari YouTube Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Agar pencairan dana berjalan lancar, perguruan tinggi diwajibkan menyelesaikan proses cut-off paling lambat 28 Februari 2025. Hal ini bertujuan memastikan dana dapat segera masuk ke rekening mahasiswa penerima manfaat. 

2. Cara Cek Progres Pencairan

Mahasiswa penerima KIP Kuliah disarankan untuk rutin memantau informasi terkait pencairan dana melalui portal resmi KIP Kuliah https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/ atau situs resmi perguruan tinggi masing-masing.

Selain itu, mahasiswa dapat memeriksa status pencairan dana dengan mengakses akun KIP Kuliah mereka dan memastikan bahwa data pribadi serta rekening bank yang terdaftar sudah benar dan valid. 

 

1 2

