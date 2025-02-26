Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

PPI Turki Tingkatkan Kesejahteraan Pelajar Lewat Inisiatif dan Kolaborasi

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |22:27 WIB
PPI Turki Tingkatkan Kesejahteraan Pelajar Lewat Inisiatif dan Kolaborasi
PPI Turki (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA  – Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Turki kembali menegaskan komitmennya untuk memberi manfaat langsung kepada diaspora pelajar Indonesia dengan fokus pada empat sektor utama. Sektor-sektor ini adalah sektor Pendidikan, Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Jaringan dan Kerjasama, serta Data dan Keamanan Pelajar, yang masing-masing memiliki peran vital dalam mendukung pencapaian pelajar Indonesia di Turki.

Sebagai organisasi yang berfokus pada kesejahteraan pelajar, PPI Turki menyadari bahwa sektor pendidikan adalah yang paling utama. Tantangan dalam dunia akademik, seperti kendala bahasa dan kurangnya pengalaman dalam tulis-menulis menjadi masalah yang harus segera diatasi.

1. Dukung Pelajar Ciptakan Atmosfer Akademik

Oleh karena itu, Pusat Studi PPI Turki (PUSPITUR) mendukung pelajar dalam menciptakan atmosfer akademik yang ideal. Di sini, pelajar dapat memperoleh pelatihan dalam menulis jurnal, berdiskusi secara produktif, serta memperkuat kemampuan bahasa Turki mereka.

Selain itu, untuk menangani persoalan pendidikan pada tingkat akar rumput, PPI Turki memiliki Departemen Akademik Strategis, yang bertanggung jawab untuk membantu pelajar mengatasi kendala bahasa dan menemukan nilai inti dalam proses belajar.

Departemen ini juga telah mendistribusikan berbagai fasilitas penunjang pendidikan, seperti papan tulis dan buku pedoman bahasa Turki ke seluruh PPI Wilayah, serta menyelenggarakan In House Training bagi pelajar.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/65/3095075/ppi-bgOG_large.jpg
Indonesian Cultural Day 2024 PPI Tainan, Taiwan Hadirkan Legenda Roro Jonggrang ke Panggung Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186573//prabowo-o5tv_large.jpg
Tayangkan Anak-Anak Menyeberang Sungai, Prabowo: Koruptor Lihat Ini, Mereka ke Sekolah Pulang Pergi Basah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/65/3186348//ayimun_19th-bMPw_large.jpg
Ratusan Anak Muda dari Puluhan Negara Belajar Diplomasi di AYIMUN 19th
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184688//prabowo-NU1k_large.jpg
Prabowo Minta Seskab Teddy Surati Kepala Daerah, Jangan Kerahkan Pelajar untuk Menyambutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184191//prabowo-RGSn_large.jpg
Pesan Prabowo untuk Murid Seluruh Indonesia: Hormati Guru dan Cintai Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/338/3181574//pelajar_tewas_terjatuh-GRvr_large.jpg
Tragis! Bocah 13 Tahun di Gading Serpong Tewas Terjatuh dari Lantai 8 Sekolah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement