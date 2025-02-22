Demo Mahasiswa Indonesia Gelap, Ini Sikap PPI Dunia

JAKARTA - Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia (PPI Dunia) dengan ini menyatakan dukungan dan solidaritas penuh terhadap gerakan mahasiswa dan rakyat Indonesia yang menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyuarakan aspirasi serta memperjuangkan keadilan bagi seluruh rakyat.

Sebagai bagian dari masyarakat global yang peduli terhadap masa depan bangsa, PPI Dunia juga menyerukan beberapa tuntutan mendesak, antara lain:

1. Evaluasi Kebijakan Belanja Negara

● Meninjau kembali Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 untuk memastikan transparansi dan efektivitas penggunaan dana publik.

● Melarang keras penerapan efisiensi pada sektor-sektor yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pengentasan kemiskinan.

● Menyusun kebijakan berbasis prioritas guna mencegah pemborosan pada program-program yang tidak mendesak.