Daftar PTN di Jakarta yang Menerima KIP Kuliah 2025

Daftar PTN di Jakarta yang Menerima KIP Kuliah 2025. (Foto: Okezone.com/MPI)

JAKARTA - Daftar Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Jakarta yang menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah 2025. Program ini ditujukan bagi mahasiswa berprestasi dengan keterbatasan ekonomi agar dapat mengenyam pendidikan tinggi.

Kementerian Pendidikan telah membuka pendaftaran KIP Kuliah 2025 sejak 4 Februari hingga 31 Oktober 2025. Pendaftaran ini bertepatan dengan periode seleksi mahasiswa baru, yakni Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT).

Beberapa PTN di daerah Jakarta telah mengonfirmasi partisipasi mereka dalam program ini. Berikut daftar institusi di Jakarta yang menyediakan berbagai program studi dengan akreditasi yang beragam, mulai dari jenjang diploma hingga sarjana:

1. Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta

Berikut program studi di UIN Jakarta yang menerima mahasiswa KIP Kuliah 2025:

- Teknik Industri (S1)

- Ekonomi Syariah (S1)

- Manajemen (S1)

- Ilmu Hukum (S1)

- Pendidikan Agama Islam (S1)

- Pendidikan Bahasa Arab (S1)

2. UPN Veteran Jakarta

Beberapa program studi di UPN Veteran Jakarta yang menerima KIP Kuliah 2025 di antaranya:

- Pendidikan Profesi Ners (PR)

- Manajemen (S1)

- Informatika (S1)

- Sistem Informasi (D3)

- Keperawatan (D3)

- Sistem Informasi (S1)

- Ekonomi Syariah (S1)

- Ekonomi Pembangunan (S1)

- Farmasi (S1)

- Teknik Mesin (S1)

- Hukum (S1)

- Teknik Industri (S1)

- Hubungan Internasional (S1)

- Ilmu Politik (S1)

- Ilmu Komunikasi (S1)

- Perbankan dan Keuangan (D3)

- Kesehatan Masyarakat (S1)

- Keperawatan (S1)

3. Universitas Negeri Jakarta (UNJ)

UNJ juga turut serta dalam program ini dengan berbagai jurusan unggulan, antara lain:

- Kimia (S1)

- Seni Kuliner dan Pengelolaan Jasa Makanan (D4)

- Bisnis Digital (S1)

- Administrasi Perkantoran Digital (D4)

- Biologi (S1)

- Pemasaran Digital (D4)

- Akuntansi Sektor Publik (D4)

- Akuntansi (S1)

- Manajemen (S1)

- Geografi (S1)

- Sastra Indonesia (S1)

- Pendidikan Teknik Elektro (S1)

- Perpustakaan dan Sains Informasi (S1)

- Psikologi (S1)

- Sistem dan Teknologi Informasi (S1)

- Ilmu Komunikasi (S1)

- Pendidikan Tata Busana (S1)

- Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital (D4)

- Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (S1)

- Pendidikan Teknik Mesin (S1)

- Pendidikan Matematika (S1)

- Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi (S1)

- Pendidikan Fisika (S1)

- Pendidikan Tata Boga (S1)

- Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1)

- Pendidikan Geografi (S1)

- Pendidikan Musik (S1)

- Pendidikan Sosiologi (S1)

- Pendidikan Ekonomi (S1)

- Bimbingan dan Konseling (S1)

- Olahraga Rekreasi (S1)

- Statistika (S1)

- Pendidikan Luar Sekolah (S1)

- Pendidikan Teknik Bangunan (S1)

- Ilmu Hukum (S1)

- Manajemen Pendidikan (S1)

- Teknologi Pendidikan (S1)

- Pendidikan Kimia (S1)

- Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (S1)

- Pendidikan Sejarah (S1)