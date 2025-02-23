Jadi Pengguna Energi di Masa Depan, Mahasiswa Perlu Tahu Migas dalam Transisi Energi

Perlu memperluas wawasan mahasiswa tentang peran industri migas dalam transisi energi. (Foto: Okezone.com/Feby)

JAKARTA - Pada periode transisi energi, energi fosil seperti minyak dan gas bumi, serta batu bara masih memiliki peran penting untuk dikembangkan sebelum energi yang lebih bersih tersedia.

Minyak bumi masih menjadi energi utama untuk transportasi, sebelum digantikan dengan kendaraan listrik, serta gas bumi dapat dimanfaatkan untuk energi transisi sebelum energi baru terbarukan (EBT) 100% di pembangkit listrik.

1. Peran Migas dalam Transisi Energi

Perlu memperluas wawasan mahasiswa tentang peran industri migas dalam transisi energi.

Direktur Eksekutif IPA, Marjolijn Wajong menekankan pentingnya generasi muda dalam keberlanjutan energi.

"Mereka bukan hanya pengguna energi di masa depan, tetapi juga aktor penting dalam inovasi dan kebijakan energi berkelanjutan," ujarnya dalam acara diskusi Indonesian Petroleum Association (IPA) bersama para mahasiswa dengan tema "Energizing the Future: The Evolution of Oil and Gas in Energy Transition Era" di Universitas Trisakti seperti dikutip dalam keterangannya, Jakarta, Minggu (23/2/2025).

2. Sektor Migas dan Energi Terbarukan

VP Subsurface Asia Pacific BP Indonesia Raihan Mahfoedz menyoroti peran sektor migas dalam mendukung transisi energi.

"Industri ini memiliki sumber daya dan infrastruktur yang dapat menjadi katalisator adopsi energi terbarukan dan penangkapan karbon," katanya.