5 Cara Mudah Mendapatkan Beasiswa ke Luar Negeri

JAKARTA - 5 cara mudah mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Beasiswa menjadi impian bagi kebanyakan orang, namun menjadi tantangan pula untuk mendapatkannya.

Pasalnya, beasiswa ke luar negeri merupakan beasiswa dengan bantuan finansial penuh secara pendidikan dan biaya hidup di luar negeri. Maka dari itu, tak heran jika banyak yang mendambakan beasiswa ke luar negeri.

Melalui artikel ini, terdapat 5 cara mudah mendapatkan beasiswa ke luar negeri, di antaranya sebagai berikut.

1. Memiliki dan Mempertahankan Prestasi Akademik

Prestasi akademik tentu menjadi persyaratan yang utama dan sebagai pegangan untuk bisa mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Prestasi akademik dapat diraih melalui nilai tinggi selama di bangku sekolah atau menjadi juara lomba akademik, seperti olimpiade dan sebagainya.

2. Riset dan Hubungi Lembaga Penyedia Beasiswa

Sangat diwajibkan untuk meriset lembaga penyedia beasiswa terlebih dahulu karena banyaknya lembaga penyedia beasiswa, akan banyak pula penawaran yang perlu di riset untuk dipilih.

Seperti contoh, lembaga beasiswa A menyediakan beasiswa hanya untuk jurusan tertentu saja. Lalu, lembaga beasiswa B menyediakan beasiswa yang sudah lengkap, seperti biaya, uang saku, dan biaya hidup selama tinggal di luar negeri.

Dalam hal ini, Anda harus pintar-pintar memilih lembaga penyedia beasiswa yang cocok dengan kebutuhan Anda.

Setelah meriset dan memilih lembaganya, Anda dapat menghubungi secara langsung lembaga beasiswa melalui kontak yang tertera pada website atau sosial media resmi.