Sinergi Pendidikan, MNC University dan SMK-SMA Arjuna Lampung Hadirkan Kurikulum Terintegrasi dan Beasiswa

JAKARTA - MNC University bersama SMK dan SMA Arjuna Lampung berkolaborasi dalam menghadirkan kurikulum terintegrasi dan program beasiswa yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta memperluas akses beasiswa bagi generasi muda berprestasi di Indonesia. Inisiatif ini diharapkan dapat mendorong terciptanya lulusan yang siap menghadapi tantangan industri masa kini.

Program integrasi kurikulum ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan praktis dan kesiapan kerja bagi siswa SMK dan SMA. Melalui kerja sama ini, MNC University dan SMK-SMA Arjuna ingin menciptakan model pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan industri serta dapat menjadi percontohan bagi institusi pendidikan lainnya di Indonesia.

“Kami berharap melalui program ini, siswa tidak hanya memperoleh ilmu teori, tetapi juga memiliki kompetensi praktis yang relevan dengan kebutuhan industri masa kini,” ujar Wakil Rektor 1 MNC University Bernadetta Kwintiana Ane.

Dia menambahkan bahwa integrasi kurikulum ini adalah langkah strategis untuk memajukan pendidikan vokasi di Indonesia. “Kami ingin memastikan lulusan memiliki keahlian yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, sehingga mereka siap bersaing secara global,” lanjutnya.

Selain integrasi kurikulum, pertemuan ini juga membahas penawaran beasiswa MNC University yang terbuka bagi siswa-siswi berprestasi di seluruh Indonesia. Program beasiswa ini bertujuan untuk memperluas akses pendidikan tinggi dan mendorong generasi muda untuk mengembangkan potensi akademik dan kreativitas mereka.