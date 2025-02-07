Advertisement
Panitia SNPMB 2025 Tunggu Penyelesaian Pengisian PDSS Hari Ini, Pukul 15.00 WIB

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 07 Februari 2025 |08:11 WIB
Panitia SNPMB 2025 Tunggu Penyelesaian Pengisian PDSS Hari Ini, Pukul 15.00 WIB
Terdapat 373 sekolah teridentifikasi masuk kategori belum menyelesaikan finalisasi PDSS. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Panitia SNPMB 2025 memberikan kesempatan sekolah untuk menyelesaikan pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS), supaya siswa bisa mendaftar SNBP 2025. Pasalnya, banyak sekolah belum menyelesaikan pengisian PDSS.

Sebenarnya, jadwal pengisian PDSS oleh sekolah dimulai dari 6 Januari 2025 sampai dengan 31 Januari 2025. Panitia SNPMB memberikan fasilitas kepada masyarakat (siswa, orang tua, sekolah, dan Dinas Pendidikan) untuk melihat serta memantau perkembangan pengisian PDSS oleh sekolah melalui viewer pengisian PDSS di web SNPMB (https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/snbp/viewer-data-sekolah). 

Selain itu, statistik perkembangan PDSS setiap hari sudah disampaikan melalui media sosial SNPMB. Sekolah yang mengalami kendala dalam pengisian PDSS juga telah diberi fasilitas oleh Helpdesk dan Call Center. Terhadap permasalahan yang ada juga telah dilakukan konsolidasi sistem sejak dini antara data sekolah dan Dapodik/EMIS.

Namun hingga penutupan pengisian PDSS pada 31 Januari 2025, pukul 15.00 WIB, sekolah yang menyelesaikan finalisasi pengisian berjumlah 21.003, atau 1.513 sekolah lebih banyak dibandingkan tahun 2024. Demikian pula siswa yang sudah melakukan finalisasi nilai berjumlah 908.128, atau 63.465 siswa lebih banyak dibandingkan tahun 2024. 

Hal ini menunjukkan sudah banyak sekolah yang berkomitmen dan peduli terhadap jadwal dan tahapan pengisian PDSS. Selain itu, penambahan jumlah sekolah dan siswa yang finalisasi di tahun 2025 menunjukkan tidak ada kendala pada sistem PDSS.

373 Sekolah Belum Isi PDSS

Berdasarkan evaluasi pengisian PDSS dan koordinasi Panitia SNPMB dengan Kemendiktisaintek serta Kemendikdasmen, ditemukan sekolah yang sudah melengkapi siswa eligible, sudah melengkapi nilai, namun belum melakukan finalisasi. Hal ini menyebabkan para siswa pada sekolah yang belum menyelesaikan finalisasi PDSS tersebut tidak dapat melakukan pendaftaran Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP). 

Terdapat 373 sekolah teridentifikasi masuk kategori ini, dan Panitia SNPMB sudah memberikan kesempatan untuk finalisasi dan diumumkan melalui running text di laman juga media sosial pada hari Minggu, 2 Februari 2025, dan diperkuat kembali melalui siaran pers pada hari Selasa, 4 Februari 2025. Hingga tanggal 6 Februari 2025, pukul 13.00 WIB, sekolah yang difasilitasi berjumlah 297 sekolah dari total 373 sekolah dan memberikan kesempatan kepada 9.438 siswa untuk mengikuti SNBP.

Selain persoalan finalisasi nilai, hasil evaluasi juga menemukan sekolah yang sudah melengkapi nilai pada sebagian besar siswa, namun masih terkendala di beberapa siswa. Sampai batas waktu pengisian PDSS berakhir, sekolah tidak mampu memfinalkan nilai sebagian kecil siswa. 
Hal ini berdampak kepada siswa eligible yang sudah lengkap pengisian nilai rapornya menjadi gagal terfinalisasi. 

 

