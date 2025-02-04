Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Panitia SNPMB: Tak Ada Perpanjangan Waktu Perbaikan PDSS

Aura Fierdausi Alfahis , Jurnalis-Selasa, 04 Februari 2025 |00:15 WIB
Panitia SNPMB: Tak Ada Perpanjangan Waktu Perbaikan PDSS
Penerimaan Mahasiswa Baru (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025 Eduart Wolok menyatakan tidak ada perpanjangan waktu finalisasi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS), sebagai syarat untuk mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).


"Sampai hari ini saya masih banyak menerima permintaan untuk perpanjangan PDSS. Sekali lagi itu tidak bisa kita lakukan karena itu berkaitan dengan tahapan jadwal yang sudah akan kita tempuh pada tahapan berikutnya," tegas Eduart dalam Sosialisasi Mekanisme Pendaftaran SNBP 2025 di Jakarta dikutip Antara, Senin (3/2/2025).

1. Jadi perhatian peserta lainnya


Eduart mengatakan hal ini juga harus menjadi perhatian peserta lainnya, agar tidak terlambat dalam mendaftarkan dirinya untuk mengikuti SNBP yang akan dibuka mulai Selasa (4/2) besok hingga 18 Februari 2025 mendatang.


"Perhatikan betul jadwal ini dan jangan sampai terlambat. Yang menjadi kelemahan kita, selalu kita suka berjuang di last minute. Tentu ini akan berat karena pasti banyak yang akan terlambat dan tentu ini kita tidak inginkan," ujarnya.


"Jangan nanti 17 Februari baru akan memastikan pendaftarannya. Lakukan pendaftaran di SNBP 2025 -secepatnya-. Ini penting sekali karena sekali lagi, keterlambatan di sini maka tidak akan bisa mendapatkan kebijakan," lanjutnya.


2.  Keterlambatan Finalisasi PDSS Bukan Kali pertama


Eduart memaparkan, keterlambatan dalam finalisasi PDSS ini bukan kali pertama terjadi, sebab sebelumnya hal serupa telah menjadi masalah yang terjadi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/11/11/65/2500080/juklak-kip-kuliah-alami-penyesuaian-apa-saja-isinya-b0Qzii7pap.jpg
Juklak KIP Kuliah Alami Penyesuaian, Apa Saja Isinya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/11/11/65/2500038/15-universitas-swasta-terbaik-di-indonesia-versi-unirank-kampus-kalian-masuk-daftar-9KJ2hHbAWw.jpg
15 Universitas Swasta Terbaik di Indonesia Versi UniRank, Kampus Kalian Masuk Daftar?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/11/11/65/2500021/20-kampus-terbaik-di-indonesia-versi-unirank-ugm-teratas-vH7OaveBpn.jpg
20 Perguruan Tinggi Negeri Terbaik di Indonesia Versi UniRank, UGM Teratas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/04/25/65/2400357/pengalaman-puasa-pertama-mahasiswa-jepang-jerome-polin-dan-waseda-boys-3RoJ6wnTt0.jpg
Pengalaman Puasa Pertama Mahasiswa Jepang Jerome Polin dan Waseda Boys
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/04/16/65/2395644/begini-mahasiswa-itb-dan-mahasiswa-universitas-nomor-1-di-korea-bahas-managemen-waktu-dan-daya-juang-PSRO4DK5sa.jpg
Begini Mahasiswa ITB dan Mahasiswa Universitas Nomor 1 di Korea Bahas Managemen Waktu dan Daya Juang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/04/11/65/2392753/keliling-kampus-megah-rasa-mall-di-yogyakarta-kWhX6nTWNB.jpg
Keliling Kampus Megah Rasa Mall di Yogyakarta
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement