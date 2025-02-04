Panitia SNPMB: Tak Ada Perpanjangan Waktu Perbaikan PDSS

JAKARTA - Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025 Eduart Wolok menyatakan tidak ada perpanjangan waktu finalisasi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS), sebagai syarat untuk mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).



"Sampai hari ini saya masih banyak menerima permintaan untuk perpanjangan PDSS. Sekali lagi itu tidak bisa kita lakukan karena itu berkaitan dengan tahapan jadwal yang sudah akan kita tempuh pada tahapan berikutnya," tegas Eduart dalam Sosialisasi Mekanisme Pendaftaran SNBP 2025 di Jakarta dikutip Antara, Senin (3/2/2025).

1. Jadi perhatian peserta lainnya



Eduart mengatakan hal ini juga harus menjadi perhatian peserta lainnya, agar tidak terlambat dalam mendaftarkan dirinya untuk mengikuti SNBP yang akan dibuka mulai Selasa (4/2) besok hingga 18 Februari 2025 mendatang.



"Perhatikan betul jadwal ini dan jangan sampai terlambat. Yang menjadi kelemahan kita, selalu kita suka berjuang di last minute. Tentu ini akan berat karena pasti banyak yang akan terlambat dan tentu ini kita tidak inginkan," ujarnya.



"Jangan nanti 17 Februari baru akan memastikan pendaftarannya. Lakukan pendaftaran di SNBP 2025 -secepatnya-. Ini penting sekali karena sekali lagi, keterlambatan di sini maka tidak akan bisa mendapatkan kebijakan," lanjutnya.



2. Keterlambatan Finalisasi PDSS Bukan Kali pertama



Eduart memaparkan, keterlambatan dalam finalisasi PDSS ini bukan kali pertama terjadi, sebab sebelumnya hal serupa telah menjadi masalah yang terjadi.