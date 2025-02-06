Adu Latar Belakang Pendidikan Ariel Tatum dengan Abidzar Al Ghifari

JAKARTA - Adu latar belakang pendidikan Ariel Tatum dengan Abidzar Al Ghifari menarik disimak. Keduanya jadi perhatian setelah ditunjuk sebagai pemeran utama dalam film adaptasi drama Korea berjudul ‘Business Proposal’.

Pada bagiannya, Abidzar dan Ariel Tatum masing-masing memerankan karakter Kang Tae Moo (Ahn Hyo Seop) dan Shin Ha Ri (Kim Se Jeong). Namun, untuk versi filmnya, nama mereka diubah menjadi Utama dan Sari.

Belum resmi mengudara, pemeran remake Business Proposal sudah mendapat sorotan. Hal ini lantaran Abidzar mengaku tidak menonton serial asli Business Proposal secara utuh dengan alasan ingin membuat karakter sendiri. Padahal, jelas bahwa film tersebut adalah sebuah 'remake'.

1. Latar belakang Pendidikan Ariel Tatum



Ariel Tatum lahir pada 8 November 1996 dengan nama Ariel Dewinta Ayu Sekarini. Dia merupakan putri dari pasangan Rico Valentino Murry dan Tatum Mathilda.

Dirangkum dari berbagai sumber, Ariel sejak SMP sudah menempuh pendidikan dengan homeschooling. Masuk SMA, dia sempat belajar di Sekolah Islam Harapan Ibu, tetapi akhirnya kembali melakukan homeschooling karena beberapa alasan.

Setelah itu, Ariel melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Dia masuk Universitas Atma Jaya dan mengambil jurusan Psikologi.

Melalui sebuah kesempatan, Ariel mengungkap alasan memilih jurusan psikologi. Menurut pernyataannya, dia tertarik mempelajari ilmu tentang manusia, sehingga memilih psikologi sebagai jurusan di kampus.

Namun, sejumlah sumber menyebut Ariel tidak menyelesaikan pendidikan di Universitas Atma Jaya dan mengundurkan diri. Sebagian lainnya juga ada yang menyebut dia kuliah di kampus lain, tetapi tidak pernah diungkapkan ke publik.