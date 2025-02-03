Masa Depan di Tangan Anak Muda, RI Siap Cetak Generasi Emas Indonesia

JAKARTA - Purna Paskibraka Indonesia menggelar kegiatan interaksi siswa siswi (ATRAKSI) yang dihadiri 1.018 peserta dari berbagai sekolah di DKI Jakarta. Acara yang berlangsung di Bumi Perkemahan Cibubur sejak 30 Januari hingga 2 Februari 2025 ini turut dihadiri berbagai tokoh inspiratif seperti Anggota DPR RI & Purna Paskibraka Indonesia Himmatul Aliyah, Sejarawan Asep Kambali, Kepala BNN Provinsi DKI Jakarta Brigjen Pol Nurhadi Yuwono, Letkol Tituler dan Youtuber Deddy Corbuzier, serta Pendiri PPI Bambang T. Baskoro.

1. Dukungan BNI

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI turut berkontribusi menyukseskan kegiatan yang bertujuan mencetak Generasi Emas Indonesia 2045.

Kegiatan yang bertujuan membentuk karakter dan wawasan kebangsaan generasi muda itu mengangkat tema "Pelajar Hebat: Bersatu dalam Kemandirian dan Kebersamaan." ATRAKSI 2025 diharapkan dapat mencetak generasi muda yang tangguh, inovatif, dan berdaya saing, serta mampu menghadapi tantangan di masa depan.

Pada acara pembukaan, hadir Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Jakarta Timur Iin Mutmainah, serta Direktur Network and Services BNI Ronny Venir yang turut terlibat aktif dalam mensukseskan kegiatan tersebut.

2. Cetak Pemimpin Berkualitas

Ahmad Muzani mengungkapkan, dukungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti BNI pada ATRAKSI 2025 menjadi bukti kehadiran negara dalam upaya mencetak calon-calon pemimpin berkualitas di masa depan.

"Masa depan bangsa ada di tangan generasi muda. Kegiatan seperti ATRAKSI 2025 ini menjadi bekal bagi adik-adik peserta untuk menjadi generasi tangguh di masa mendatang. Terima kasih kepada BNI menjadi salah satu pendukung utama terselenggaranya acara ini," tutur dia.

3. Pemahaman Kebangsaan

Ronny Venir juga mengatakan, selain mempererat persaudaraan antar siswa, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta tentang kebangsaan dan keterampilan komunikasi mereka, serta mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan di masa depan.

"Sebagai bank BUMN yang terlibat aktif dalam dunia pendidikan dan literasi keuangan, BNI berkomitmen untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang mengembangkan karakter dan memberikan wawasan kebangsaan bagi generasi muda sebagai bekal untuk menjadi SDM yang mampu bersaing di kancah global," tutup Ronny.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)