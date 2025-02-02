Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

SMA Labschool Kebayoran Gelar Seleksi Siswa Baru dengan Model Computerized Adaptive Test

Aura Fierdausi Alfahis , Jurnalis-Minggu, 02 Februari 2025 |22:09 WIB
SMA Labschool Kebayoran Gelar Seleksi Siswa Baru dengan Model Computerized Adaptive Test
Seleksi Siswa Baru di SMA lLabschool (Foto: Okezone)
JAKARTASMA Labschool Kebayoran sukses menggelar seleksi penerimaan siswa baru diikuti oleh 1.142 peserta.

1. Proses Seleksi Gunakan Metode CAT

Proses seleksi menggunakan metode Computerized Adaptive Test (CAT), sebuah model ujian berbasis komputer yang mampu menyesuaikan tingkat kesulitan soal dengan kemampuan peserta secara real-time.

Tes seleksi yang dilaksanakan pada 2 Februari 2025, mencakup bidang kompetensi, yakni numerasi, kemampuan membaca, kemampuan verbal, dan tes akademik. Melalui sistem CAT, setiap peserta mendapatkan pengalaman ujian yang unik, di mana soal yang diberikan menyesuaikan tingkat kemampuan mereka berdasarkan jawaban yang diinput sebelumnya.

“Kami terus berinovasi dalam proses seleksi untuk memastikan bahwa siswa yang terjaring memiliki kemampuan terbaik sesuai standar SMA Labschool Kebayoran. Model CAT ini memungkinkan kami untuk mengukur kemampuan peserta dengan lebih akurat dan efisien,” ujar Kepala SMA Labschool Kebayoran Dr. Suparno, Minggu (2/2/2025).

2. Memiliki Keunggulan untuk Beri Soal

Menurut Kepala BPS Labschool UNJ, Prof. Dr. Totok Bintoro Metode CAT memiliki keunggulan untuk memberikan soal sesuai tingkat kemampuan siswa (mudah, sedang, dan sukar).

 

