HOME EDUKASI KAMPUS

7 Jurusan Kuliah Paling Langka di UGM, Tertarik Masuk?

Lutfan Faizi , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |18:39 WIB
7 Jurusan Kuliah Paling Langka di UGM, Tertarik Masuk?
7 Jurusan Kuliah Paling Langka di UGM, Tertarik Masuk? (Foto: Okezone.com/UGM)
A
A
A

JAKARTA - Tujuh jurusan kuliah paling langka di UGM yang bisa diketahui. Beberapa namanya cukup asing dan masih sangat jarang diketahui sehingga peluang untuk masuk sangat besar. 

Universitas Gadjah Mada (UGM) merupakan salah satu perguruan tinggi negeri (PTN) kenamaan dan favorit di Indonesia. Setiap tahunnya, kampus ini selalu memiliki banyak peminat yang berasal dari berbagai penjuru daerah di Tanah Air.

Pada proses pendidikannya, UGM menawarkan banyak jurusan kuliah yang berbeda. Beberapa bahkan terbilang langka di Indonesia. Apa saja?


1. Kartografi dan Penginderaan Jauh


Jurusan S-1 ini merupakan bagian dari Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM). Di sini, mahasiswa akan belajar analisis informasi spasial geografis dan cara menyajikannya dalam bentuk peta tematik yang informatif. 

Pada prospeknya, lulusan prodi Kartografi dan Penginderaan Jauh mempunyai kesempatan besar untuk bekerja di instansi pemerintahan atau sektor swasta. Bahkan, apabila ada kesempatan bisa juga mengambil peluang bekerja di luar negeri.

2. Geografi Lingkungan


Berikutnya ada jurusan Geografi Lingkungan. Di UGM, prodi tersebut juga masuk bagian Fakultas Geografi.

Melansir laman resmi UGM, jurusan ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari prodi Geografi. Kehadirannya ditujukan sebagai tanggapan atas permasalahan lingkungan yang menjadi semakin kompleks, sehingga membutuhkan telaah yang lebih mendalam.

3. Teknik Nuklir


Teknik Nuklir adalah salah satu jurusan langka di Indonesia. Nah, satu dari sedikit penyedianya di Tanah Air adalah Universitas Gadjah Mada (UGM).

Masuk bagian Fakultas Teknik UGM, prodi ini diharapkan bisa mencetak lulusan yang memiliki kompetensi dalam pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan serta teknologi nuklir untuk kesejahteraan manusia. Peluang kerjanya bisa di instansi pemerintah seperti Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN).

4. Mikrobiologi Pertanian


Lanjut, ada Mikrobiologi Pertanian. Jurusan ini merupakan salah satu bagian dari Fakultas Pertanian UGM. 

Di sini, mahasiswa akan belajar banyak hal. Di antaranya tentang cara menumbuhkan, mengisolasi, mengidentifikasi, serta memanfaatkan mikroorganisme guna mendukung pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. 

5. Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan


Sebagian orang mungkin masih asing dengan jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan. Kehadirannya di UGM masuk bagian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol).

Lulusan jurusan ini memiliki peluang kerja di berbagai bidang. Di antaranya menjadi analis kebijakan sosial, community development officer, aktivis sosial, peneliti, dan lainnya.

 

1 2
