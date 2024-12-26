Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ini Riwayat Pendidikan Hasto Kristiyanto, Ternyata Mantan Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Teknik UGM

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 26 Desember 2024 |13:15 WIB
Ini Riwayat Pendidikan Hasto Kristiyanto, Ternyata Mantan Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Teknik UGM
Ini Riwayat Pendidikan Hasto Kristiyanto, Ternyata Mantan Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Teknik UGM (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ini riwayat pendidikan Hasto Kristiyanto yang ternyata mantan ketua senat mahasiswa Fakultas Teknik UGM. Nama sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto belum lama ini menjadi sorotan. Sebab dirinya barus aja ditetapkan sebagai tersangka kasus suap Pergantian Antar Waktu (PAW) Harun Masiku kepada eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
1. Kasus Hasto
Hasto sempat dipanggil sebagai saksi oleh KPK pada Juni 2024 lalu terkait kasus Harun Masiku. Namun setelah beberapa waktu berlalu, dirinya kemudian secara resmi ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) Nomor Sprin. Dik/ -153 /DIK.00/01/12/2024, tanggal 23 Desember 2024.
Akibat hal ini, sosok Sekjen PDIP ini menuai atensi publik. Banyak yang penasaran dengan latar belakangnya termasuk pula tentang riwayat pendidikannya.
2. Pendidikan SMA
Diketahui, Hasto Kristiyanto lahir di Yogyakarta pada 07 Juli 1966. Ia diketahui mulai menyukai dunia politik sejak duduk di bangku SMA. Kala itu, ia mengenyam pendidikan di SMA Kolese de Britto Yogyakarta dan sangat gemar membaca buku-buku politik.
3. Pendidikan S1
Namun setelah lulus SMA, dirinya tidak memilih untuk masuk ke jurusan ilmu politik. Hasto Kristiyanto justru memilih untuk masuk ke Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM).
Meski begitu, kesukaan Hasto terhadap dunia politik disalurkan dengan aktif di dunia perpolitikan kampus. Diketahui, dirinya bahkan sempat menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Teknik UGM.

 

