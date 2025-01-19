Riwayat Pendidikan Sherina Munaf, Kuliah Jurusan Neuroscience dan Pernah Bekerjasama dengan Studio Ghibli Jepang

Riwayat Pendidikan Sherina Munaf, Kuliah Jurusan Neuroscience dan Pernah Bekerjasama dengan Studio Ghibli Jepang. (Foto: Okezone.com/Instagram)

JAKARTA - Riwayat pendidikan Sherina Munaf, kuliah jurusan Neuroscience dan pernah bekerjasama dengan Studio Ghibli Jepang menarik untuk diketahui setelah adanya kabar mengejutkan dari artis sekaligus penyanyi ini.

Sherina Munaf resmi menggugat cerai sang suami, Baskara Mahendra usai menjalani bahtera rumah tangga selama empat tahun atau sejak 3 November 2020.

Kabar mengenai keretakan rumah tangga keduanya sudah terendus sejak Agustus 2024 lalu. Beberapa unggahan kebersamaan mereka, termasuk potret pernikahan juga tidak terlihat pada akun Instagram Sherina.

Profil Singkat

Di balik semua itu, tak banyak orang tahu jika Sherina jadi salah satu artis Tanah Air yang memiliki riwayat pendidikan yang cukup gemilang.

Sinna Sherina Munaf lahir di Bandung, pada 11 Juni 1990. Wanita yang kini genap berusia 34 tahun ini merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Triawan Munaf dan Luki Ariani.

Karier Sherina di dunia hiburan dimulai dengan menjadi penyanyi saat dirinya membawakan lagu karya Elfa Secioria yang berjudul Andai Aku Besar Nanti yang rilis pada 1999.

Namanya semakin dikenal banyak orang usai membintangi film Petualangan Sherina. Sherina beradu akting dengan Derby Romero, Alyssa Soebandono, dan Butet Kertaradjasa pada film besutan Riri Riza tersebut.

Tak hanya berkarier di dunia akting, Sherina juga mengepakkan sayap di dunia tarik suara. Keponakan Faris Rustam Munaf ini juga merilis berbagai lagu, seperti Cinta Pertama dan Terakhir, Simfoni Hitam, dan Pergilah Kau.

Karier dan Riwayat Pendidikan Sherina Munaf

Berkarier di dunia entertainment tidak membuatnya lupa dengan pendidikan. Sherina merupakan lulusan dari Sekolah Menengah Atas British International School Jakarta.

Setelah lulus dari SMA, Sherina melanjutkan pendidikan tingginya di Negeri Kangguru dengan kuliah di University of Sydney pada jurusan Neuroscience.