Pendaftaran Beasiswa LPDP 2025 Dibuka

JAKARTA - Pendaftaran beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) telah dibuka pada 17 Januari 2025. Program beasiswa ini terbagi dalam dua periode, yaitu tahap 1 dan 2.



Dilansir dari laman resmi LPDP, program ini menawarkan beasiswa untuk jenjang pendidikan magister (S2) dan doktor (S3). Untuk program magister, pendanaan diberikan maksimal 24 bulan, sedangkan untuk program doktor maksimal 48 bulan.

Penerima beasiswa akan mendapatkan dana pendidikan mencakup biaya kuliah, penelitian, seminar, dan publikasi, serta dana pendukung seperti transportasi, visa, asuransi, biaya hidup, dan tunjangan keluarga untuk jenjang doktor.

Jadwal Seleksi Beasiswa LPDP

Berikut proses seleksi beasiswa LPDP 2025 terdiri dari beberapa tahapan yang harus dilalui oleh pendaftar:

- Pendaftaran Seleksi: 17 Januari – 17 Februari 2025

- Seleksi Administrasi: 18 Februari – 6 Maret 2025

- Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi: 7 Maret 2025

- Pengajuan Sanggah: 8 – 10 Maret 2025

- Pengumuman Hasil Sanggah: 24 Maret 2025

- Seleksi Bakat Skolastik: 14 – 28 April 2025

- Pengumuman Hasil Seleksi Bakat Skolastik: 2 Mei 2025

- Seleksi Substansi: 6 Mei – 5 Juni 2025

- Pengumuman Hasil Seleksi Substansi: 19 Juni 2025

Persyaratan Mendaftar Beasiswa LPDP



Persyaratan umum untuk mendaftar beasiswa reguler LPDP 2025 ini meliputi beberapa kriteria dasar yang perlu dipenuhi oleh setiap pendaftar.

1. Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah menyelesaikan studi:

- Program diploma empat (D4) atau sarjana (S1) untuk beasiswa jenjang magister.

- Program magister (S2) untuk beasiswa jenjang doktor.

- Diploma empat (D4)/sarjana (S1) langsung doktor dengan memenuhi ketentuan khusus.