HOME EDUKASI KAMPUS

Beasiswa LPDP Apakah Dapat KIP Kuliah?

Dian AF , Jurnalis-Sabtu, 11 Januari 2025 |16:02 WIB
Beasiswa LPDP Apakah Dapat KIP Kuliah?
Beasiswa LPDP Apakah Dapat KIP Kuliah? (Foto:Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Beasiswa LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) dan KIP Kuliah (Kartu Indonesia Pintar Kuliah) adalah dua program bantuan pendidikan yang sering menjadi pilihan bagi pelajar Indonesia. Namun, apakah seseorang yang menerima LPDP juga bisa mendapatkan KIP Kuliah? Berikut penjelasannya.

Perbedaan LPDP dan KIP Kuliah

KIP Kuliah: Program ini ditujukan untuk mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang ingin melanjutkan pendidikan di jenjang S1, D3, atau D4. KIP Kuliah mencakup biaya kuliah dan memberikan bantuan biaya hidup

LPDP: Beasiswa ini berfokus pada jenjang S2 dan S3 untuk mahasiswa berprestasi, baik di dalam maupun luar negeri. LPDP mencakup biaya kuliah, biaya hidup, riset, hingga biaya konferensi internasional

Apakah Bisa Mendapatkan Kedua Beasiswa?

