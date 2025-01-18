Daftar Beasiswa Jenjang SD, SMP, SMA hingga Kuliah yang Pakai DTKS 2025

JAKARTA - Daftar beasiswa jenjang SD, SMP, SMA hingga kuliah yang pakai DTKS 2025. DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, merupakan basis data utama yang digunakan oleh pemerintah untuk menetapkan penerima program bantuan sosial di Indonesia, termasuk program beasiswa.

Penggunaan DTKS dapat digunakan untuk mendaftar pada program beasiswa yang disediakan oleh pemerintah, seperti Program Indonesia Pintar (PIP) yang mencakup jenjang pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Selain itu, DTKS juga dapat digunakan untuk pendaftaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua lapisan masyarakat dapat mendaftar ke dalam DTKS, mengingat DTKS diperuntukkan khusus bagi keluarga miskin dan masyarakat rentan di seluruh Indonesia.

5 Beasiswa DTKS 2025

1. Program Indonesia Pintar (PIP)

Data di DTKS juga merupakan salah satu syarat untuk mendaftar PIP. PIP merupakan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada siswa pada jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta siswa pendidikan paket.

Bantuan ini dapat diterima setiap bulan, dengan syarat bahwa status siswa berasal dari keluarga tidak mampu.

2. Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Program KIP Kuliah menyediakan dukungan dari pemerintah bagi siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang D3, D4, dan S1, selain memberikan bantuan biaya pendidikan, program ini juga menawarkan uang saku bulanan yang dapat diterima oleh para penerima bantuan.

3. KJMU

Beasiswa Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) ditujukan bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, dengan syarat bahwa mahasiswa tersebut berasal dari DKI Jakarta.

4. LPDP

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) juga menawarkan jenis beasiswa yang dapat diajukan melalui DTKS.

Program Beasiswa Pra Sejahtera ditujukan khusus bagi kelompok masyarakat yang berasal dari keluarga prasejahtera atau miskin.

Beasiswa ini disediakan untuk melanjutkan studi pada jenjang pendidikan magister, yang terdaftar dan aktif sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH), penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), atau Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam DTKS Kementerian Sosial.

5. Beasiswa Pemerintah Daerah

Terdapat banyak beasiswa yang disediakan oleh pemerintah daerah bagi siswa atau mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Contohnya termasuk beasiswa dari Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Bekasi, serta Pemerintah Kabupaten Ngawi, dan masih banyak lainnya. Secara umum, persyaratan yang diperlukan adalah serupa. Siswa dan mahasiswa diwajibkan untuk terdaftar dalam data Kementerian Sosial, baik sebagai penerima PKH atau sebagai individu yang terdaftar dalam DTKS.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)