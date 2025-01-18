Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Daftar Beasiswa Jenjang SD, SMP, SMA hingga Kuliah yang Pakai DTKS 2025

Rayhan Ramdhani , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |10:50 WIB
Daftar Beasiswa Jenjang SD, SMP, SMA hingga Kuliah yang Pakai DTKS 2025
Daftar Beasiswa Jenjang SD, SMP, SMA hingga Kuliah yang Pakai DTKS 2025 (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Daftar beasiswa jenjang SD, SMP, SMA hingga kuliah yang pakai DTKS 2025. DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, merupakan basis data utama yang digunakan oleh pemerintah untuk menetapkan penerima program bantuan sosial di Indonesia, termasuk program beasiswa.
Penggunaan DTKS dapat digunakan untuk mendaftar pada program beasiswa yang disediakan oleh pemerintah, seperti Program Indonesia Pintar (PIP) yang mencakup jenjang pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. 
Selain itu, DTKS juga dapat digunakan untuk pendaftaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua lapisan masyarakat dapat mendaftar ke dalam DTKS, mengingat DTKS diperuntukkan khusus bagi keluarga miskin dan masyarakat rentan di seluruh Indonesia.
5 Beasiswa DTKS 2025

1. Program Indonesia Pintar (PIP)

Data di DTKS juga merupakan salah satu syarat untuk mendaftar PIP. PIP merupakan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada siswa pada jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta siswa pendidikan paket. 
Bantuan ini dapat diterima setiap bulan, dengan syarat bahwa status siswa berasal dari keluarga tidak mampu.

2. Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Program KIP Kuliah menyediakan dukungan dari pemerintah bagi siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang D3, D4, dan S1, selain memberikan bantuan biaya pendidikan, program ini juga menawarkan uang saku bulanan yang dapat diterima oleh para penerima bantuan.

3. KJMU 

Beasiswa Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) ditujukan bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, dengan syarat bahwa mahasiswa tersebut berasal dari DKI Jakarta.

4. LPDP

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) juga menawarkan jenis beasiswa yang dapat diajukan melalui DTKS. 
Program Beasiswa Pra Sejahtera ditujukan khusus bagi kelompok masyarakat yang berasal dari keluarga prasejahtera atau miskin.
Beasiswa ini disediakan untuk melanjutkan studi pada jenjang pendidikan magister, yang terdaftar dan aktif sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH), penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), atau Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam DTKS Kementerian Sosial.

5. Beasiswa Pemerintah Daerah

Terdapat banyak beasiswa yang disediakan oleh pemerintah daerah bagi siswa atau mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Contohnya termasuk beasiswa dari Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Bekasi, serta Pemerintah Kabupaten Ngawi, dan masih banyak lainnya. Secara umum, persyaratan yang diperlukan adalah serupa. Siswa dan mahasiswa diwajibkan untuk terdaftar dalam data Kementerian Sosial, baik sebagai penerima PKH atau sebagai individu yang terdaftar dalam DTKS.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/624/3157675/anak_sekolah-IVNC_large.jpg
Turunkan Angka Putus Sekolah, Tak Bisa Hanya Andalkan Beasiswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/65/3155997/beasiswa-TqgR_large.jpg
Apakah Ada Batasan Usia untuk Daftar Beasiswa LPDP?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/624/3155691/beasiswa-YwqH_large.jpg
Daftar Kriteria yang Bisa Ikut Beasiswa Unggulan 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/624/3154525/pacu_jalur-vahl_large.jpg
Dhika Pacu Jalur Dapat Beasiswa Pendidikan Rp20 Juta dan Gelar Duta Pariwisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/65/3154172/beasiswa-2gEp_large.jpg
Benarkah Kampus Top Dunia Mulai Menolak Beasiswa LPDP dari Indonesia? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/65/3151873/kampus-zfrS_large.jpg
Daftar Beasiswa yang Masih Buka hingga Juli 2025
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement