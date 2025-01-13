Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

PPI Tunisia Ungkap Peran Generasi Muda dalam Membangun Perdamaian dan Kemajuan Bangsa

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 13 Januari 2025 |14:35 WIB
PPI Tunisia Ungkap Peran Generasi Muda dalam Membangun Perdamaian dan Kemajuan Bangsa
PPI Tunisia Ungkap Peran Generasi Muda dalam Membangun Perdamaian dan Kemajuan Bangsa. (Foto: Okezone.com/PPI)
JAKARTA - PPI Tunisia merayakan hari jadi yang ke-31 tahun, dalam pengabdiannya di bidang keorganisasian mahasiswa. Bukan rentang usia yang pendek bagi suatu organisasi untuk menghadirkan generasi muda yang cerdas dan tangguh bagi bangsa indonesia.

Dalam rangka perayaan ulang tahun PPI Tunisia kali ini, tema yang diusung adalah "Peran Generasi Muda dalam Membangun Perdamaian Dunia dan Kemajuan Indonesia: Interdisipliner dalam Nilai-Nilai Keagamaan dan Kemanusiaan". 

Topik ini sangat relevan untuk menggambarkan bagaimana generasi muda dapat berkontribusi dalam membangun perdamaian dunia sekaligus mendorong kemajuan Indonesia dengan mengedepankan nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan.

Generasi muda memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak perubahan positif di dunia, termasuk dalam membangun perdamaian global dan memajukan Indonesia. Sebagai generasi muda dengan semangat tinggi, daya kreativitas, dan pemahaman terhadap teknologi, kita dapat menjadi agen transformasi yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan dalam berbagai bidang kehidupan.

Sebagai penggerak perubahan, kita dapat menjadi duta perdamaian dengan
mempromosikan dialog lintas budaya dan agama melalui konferensi internasional atau kegiatan lintas negara untuk menciptakan inovasi, membangun solidaritas, dan menjaga keharmonisan sosial.

Selain itu,Teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan pesan-pesan perdamaian. Media sosial, blog, dan platform digital lainnya memberikan ruang bagi kita untuk mempromosikan narasi-narasi damai yang inklusif sehingga kita dapat memperkuat jembatan pengertian di antara masyarakat global.

Selain berkontribusi pada perdamaian dunia, kita memiliki tanggung jawab besar untuk membawa Indonesia menuju kemajuan dengan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan. Pendekatan interdisipliner memungkinkan kita untuk menggabungkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dalam membangun bangsa yang lebih adil dan makmur.

 

