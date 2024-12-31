Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

PPI Tainan Bagikan Cara Dapatkan Beasiswa Studi di Taiwan

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |22:37 WIB
PPI Tainan Bagikan Cara Dapatkan Beasiswa Studi di Taiwan
PPI Tainan menyelenggarakan seminar online bertajuk Membangun Masa Depan Melalui Studi di Taiwan. (Foto: Okezone.com/PPI)
JAKARTA -  Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Tainan menyelenggarakan seminar online bertajuk "Membangun Masa Depan Melalui Studi di Taiwan". Acara ini dibuat sebagai upaya mendukung generasi muda Indonesia untuk meraih mimpi studi di luar negeri.  

Dihadiri 40 peserta, acara ini memberikan wawasan berharga tentang cara mendapatkan beasiswa bergengsi dan pengalaman studi di Taiwan.
Acara ini terselenggara dengan dukungan dan kerja sama yang erat antara PPI Dunia, organisasi payung yang menaungi seluruh PPI di berbagai negara, serta Republik Aksi, sebuah platform yang aktif dalam memberdayakan pemuda Indonesia melalui edukasi dan pemberdayaan masyarakat. 

Kolaborasi ini memperkuat misi bersama untuk mencetak generasi muda yang kompeten dan berdaya saing global. Seminar yang berbentuk talk show interaktif ini menghadirkan empat pembicara inspiratif, masing-masing awardee dari berbagai program beasiswa ternama: Rismia Agustina - PhD Candidate, Dept. of Nursing, National Cheng Kung University, awardee Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI).

Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) adalah program beasiswa penuh yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), dirancang untuk mendukung talenta Indonesia yang berkomitmen terhadap kemajuan bangsa. Rahaditya Dimas Prihadianto - PhD Candidate, Dept. of Industrial & Information Management, awardee Beasiswa LPDP PK 247.

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) adalah program beasiswa pemerintah Indonesia yang menyediakan pendanaan penuh untuk studi master dan doktoral, baik di dalam maupun luar negeri, dengan fokus pada pengembangan SDM unggul.

Nur Pandu Pertiwi - Master Program, Dept. of Civil Engineering and Geomatics, Cheng Shiu University, awardee International Industrial Talents Education Special (INTENSE) 2024.

Beasiswa INTENSE adalah program khusus yang didanai oleh pemerintah Taiwan untuk menarik talenta internasional dalam bidang-bidang strategis seperti teknologi, teknik, dan ilmu terapan.

Marissa Aulia Rosa - Exchange Program, Dept. of Civil Engineering, National Cheng Kung University, awardee Indonesia International Student Mobility Awards (IISMA) 2024.

 

Halaman:
1 2
