HOME EDUKASI KAMPUS

Gandeng Kadin, PPI Turki Pertemukan Akademisi dengan Pebisnis 

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 19 Desember 2024 |22:29 WIB
Gandeng Kadin, PPI Turki Pertemukan Akademisi dengan Pebisnis 
Gandeng Kadin, PPI Turki Pertemukan Akademisi dengan Pebisnis  (Foto: PPI)
JAKARTA - Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Turki bekerjasama dengan Kadin Indonesia menggelar ajang bertema "Business Bridge to International Expansion". Acara yang digelar di Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi, Bursa ini mempertemukan para pemimpin bisnis, akademisi, dan diaspora Indonesia di Turki dalam semangat inspirasi dan kolaborasi.
Ketua Pelaksana Let’s Grow 2024 Raissa Farrelya menegaskan pentingnya ajang ini sebagai platform untuk mendorong potensi diaspora Indonesia di Turki.
"Event ini didesain untuk memberikan manfaat konkret ke diaspora Indonesia yang memiliki ketertarikan terhadap bisnis. Diaspora Indonesia memainkan peran penting dalam bisnis antara dua negara. Selain itu, acara ini menjadi tempat untuk membangun relasi, pitching bisnis, dan mendapatkan funding bagi para finalis,” jelasnya, Kamis (19/12/2024).
Ketua PPI Turki Adam Syaikhul Akbar, turut menyampaikan apresiasi yang mendalam atas kerja keras seluruh panitia.
“Kami sangat menghormati kedatangan Pak Eka yang jauh-jauh datang dari Indonesia. PPI Turki adalah tempat untuk berimajinasi. Kami bangga memiliki tim luar biasa yang mempersiapkan Let’s Grow dengan penuh mimpi sejak proposal pertama di Sakarya,” tegasnya.
Acara ini bertujuan mengajak mahasiswa diaspora Indonesia di Turki untuk merealisasikan ide dan inovasi bisnis sebagai langkah konkret dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui berbagai sektor. Dengan 5.000 mahasiswa Indonesia yang tersebar di Turki, Let’s Grow 2024 hadir sebagai jembatan antara potensi diaspora dan otoritas bisnis kedua negara.
Let’s Grow 2024 dikemas dalam rangkaian acara yang padat dan bermakna. Babak final Business Plan Competition menjadi sorotan utama di mana empat tim finalis beradu ide bisnis terbaik mereka di hadapan dewan juri. 

 

