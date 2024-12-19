Pesona Nusantara di Panggung Turki, Korsera PPI Kırklareli Pamerkan Budaya dan Tari Daerah

JAKARTA – Kolaborasi Seni dan Olahraga (Korsera) acara tahunan yang diadakan oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Kırklareli, sukses digelar di Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi, kota Kırklareli, Turki.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat Turki dan dunia melalui kolaborasi antara seni dan olahraga.

Acara ini menampilkan berbagai kegiatan, mulai dari pertandingan olahraga hingga pertunjukan seni budaya yang memukau. Dalam sesi seni, pengunjung disuguhkan tarian tradisional seperti Tari Dayak Kontemporer dari Kalimantan, Tari Zapin Beradat dari Riau dan Tari Bandung Modern. Lagu daerah Indonesia seperti Tanah Airku dan Rayuan Pulau Kelapa turut dilantunkan, menciptakan suasana yang hangat dan penuh kebanggaan.

Salah satu daya tarik utama adalah teater drama musikal kebudayaan berjudul “Romi dan Juleha”, sebuah kisah yang menggabungkan elemen tradisional Indonesia dengan pendekatan modern, sehingga mampu memikat hati para penonton.

Kolaborasi Seni dan Olahraga

Korsera merupakan hasil kerja sama antara divisi olahraga dan seni budaya PPI Kırklareli, dengan dukungan mahasiswa Indonesia di Edirne. Sebelum pertunjukan seni dimulai, rangkaian perlombaan olahraga seperti badminton, basketball, dan mini soccer berlangsung dari tanggal 23 November - 14 Desember, diikuti oleh kompetisi budaya seperti melukis, fashion show, dan music cover.

Acara ini berhasil menarik lebih dari 200 pengunjung, termasuk masyarakat lokal Turki, pelajar internasional. Perwakilan dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), dan pihak kampus Kırklareli Üniversitesi juga turut hadir. Atmosfer penuh kekaguman dan kebanggaan terpancar sepanjang acara berlangsung.

“Apresiasi kepada teman-teman karena sudah menjadi duta Indonesia di Kırklareli untuk memamerkan budaya dan seni Indonesia, selamat juga kepada PPI Kırklareli yang telah berhasil mendapatkan juara 1 di KJRI cup,” ungkap Hardi selaku Koordinasi Fungsi Penerangan dan Sosial Budaya KJRI Istanbul.