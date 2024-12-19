Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Pesona Nusantara di Panggung Turki, Korsera PPI Kırklareli Pamerkan Budaya dan Tari Daerah

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 19 Desember 2024 |22:38 WIB
Pesona Nusantara di Panggung Turki, Korsera PPI Kırklareli Pamerkan Budaya dan Tari Daerah
Pesona Nusantara di Panggung Turki, Korsera PPI K?rklareli Pamerkan Budaya dan Tari Daerah (Foto: PPI)
A
A
A

JAKARTA – Kolaborasi Seni dan Olahraga (Korsera) acara tahunan yang diadakan oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Kırklareli, sukses digelar di Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi, kota Kırklareli, Turki.
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat Turki dan dunia melalui kolaborasi antara seni dan olahraga.  
Acara ini menampilkan berbagai kegiatan, mulai dari pertandingan olahraga hingga pertunjukan seni budaya yang memukau. Dalam sesi seni, pengunjung disuguhkan tarian tradisional seperti Tari Dayak Kontemporer dari Kalimantan, Tari Zapin Beradat dari Riau dan Tari Bandung Modern. Lagu daerah Indonesia seperti Tanah Airku dan Rayuan Pulau Kelapa turut dilantunkan, menciptakan suasana yang hangat dan penuh kebanggaan.  
Salah satu daya tarik utama adalah teater drama musikal kebudayaan berjudul “Romi dan Juleha”, sebuah kisah yang menggabungkan elemen tradisional Indonesia dengan pendekatan modern, sehingga mampu memikat hati para penonton.  
Kolaborasi Seni dan Olahraga
Korsera merupakan hasil kerja sama antara divisi olahraga dan seni budaya PPI Kırklareli, dengan dukungan mahasiswa Indonesia di Edirne. Sebelum pertunjukan seni dimulai, rangkaian perlombaan olahraga seperti badminton, basketball, dan mini soccer berlangsung dari tanggal 23 November - 14 Desember, diikuti oleh kompetisi budaya seperti melukis, fashion show, dan music cover.
Acara ini berhasil menarik lebih dari 200 pengunjung, termasuk masyarakat lokal Turki, pelajar internasional. Perwakilan dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), dan pihak kampus Kırklareli Üniversitesi juga turut hadir. Atmosfer penuh kekaguman dan kebanggaan terpancar sepanjang acara berlangsung. 
“Apresiasi kepada teman-teman karena sudah menjadi duta  Indonesia di Kırklareli untuk memamerkan budaya dan seni Indonesia, selamat juga kepada PPI Kırklareli yang telah berhasil mendapatkan juara 1 di KJRI cup,” ungkap Hardi selaku Koordinasi Fungsi Penerangan dan Sosial Budaya KJRI Istanbul.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/65/3141893/ppi_dunia-Maql_large.jpg
75 Tahun Hubungan RI-Turki, PPI Izmir Gelar Kompetisi Olahraga hingga Workshop Batik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/65/3124181/ppi-vMQe_large.jpg
Pelajar Indonesia-Turki Berbagi Kebahagiaan dengan Anak-Anak Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/65/3118788/ppi-TigC_large.jpg
PPI Turki Soroti Perdamaian Dunia di Simposium Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/65/3118785/elpiji-DY6y_large.jpg
PPI Dunia Minta Pemerintah Cari Solusi Atasi Ketergantungan LPG Melon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/65/3116934/ppi_nagoya-59wA_large.png
PPI Nagoya Jepang Kenalkan Budaya Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/22/65/3116373/ppi_dunia-e1zg_large.jpg
Pelantikan PPI Dunia: Dirjen Kemdiktisaintek Ungkap Loyalitas Diaspora Pelajar Indonesia
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement