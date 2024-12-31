Benarkah Burung Gagak Punya IQ Tinggi Secerdas Manusia? Ini Faktanya

JAKARTA - Benarkah burung gagak punya IQ tinggi secerdas manusia? ini faktanya. Burung gagak merupakan salah satu burung yang sangat populer.

Namun berbeda dengan burung lain yang dikenal karena keindahan warna bulu ataupun suaranya, gagak justru dikenal karena aroma mistisnya.



1. Identik Berbau Mistis



Di Indonesia, burung ini sangat identik dengan hal-hal berbau mistis seperti perdukunan, santet, dan lain sebagainya. Bahkan, banyak yang percaya jika burung ini adalah pertanda adanya kematian.



Namun terlepas dari kesan horor dan mistis yang melekat padanya, burung gagak rupanya merupakan burung cerdas. Bahkan, burung ini adalah burung paling cerdas mengalahkan burung Beo dan Kakatua yang bisa berbicara dengan bahasa manusia sekalipun.



2. Belajar dengan Cepat



Menurut sebuah penelitian, burung gagak mampu belajar dengan cepat. Bahkan, kecerdasan gagak berusia empat bulan disebut-sebut sama cerdasnya dengan kera dewasa. Penelitian ini menunjukkan jika gagak bisa merencanakan masa depan dengan menggunakan alat yang diajarkan oleh manusia.



Selain kecerdasan itu, gagak juga memiliki ingatan yang sangat baik dan tajam. Mereka dapat mengingat detail wajah manusia dan mengidentifikasi setiap individu sebagai teman atau musuhnya.