HOME EDUKASI SEKOLAH

6 Bocah Jenius yang Punya IQ Lebih Tinggi Ketimbang Albert Einstein

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 26 Desember 2024 |11:44 WIB
6 Bocah Jenius yang Punya IQ Lebih Tinggi Ketimbang Albert Einstein
6 Bocah Jenius yang Punya IQ Lebih Tinggi Ketimbang Albert Einstein (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - 6 bocah jenius yang punya IQ lebih tinggi ketimbang Albert Einstein akan diulas oleh Okezone. Seperti diketahui, Albert Einstein dikenal sebagai seorang ilmuwan jenius dengan berbagai penemuannya.
Ia merupakan penemu hukum relativitas yang sangat terkemuka di dunia dan terus digunakan hingga saat ini. Konon diketahui Einstein memiliki IQ sebesar 160. Hal ini menjadikan dirinya sebai seorang tolok ukur kejeniusan seseorang.
Namun faktanya, di dunia ini ada banyak sekali orang yang memiliki IQ lebih besar darinya. Bahkan beberapa anak berusia sekitar 8-14 tahun di dunia ini yang dapat mengunggulinya dalam urusan tes IQ.
Berikut adalah 6 bocah jenius yang punya IQ lebih tinggi ketimbang Albert Einstein.
1. Anna Beevers
Anna Beevers merupakan bocah super jenius yang pernah ditemukan. Secara IQ, dirinya mungkin hanya 145 dan kalah dari Albert Einstein yang memiliki 1Q 160. Namun yang perlu diketahui, angka itu didapat Anna saat dirinya masih berusia 4 tahun. Di usia tersebut ia bahkan sudah menjadi anggota termuda masyarakat Mensa.
2. Barnaby Swinburne
Barnaby Swinburne asal Inggris merupakan bocah jenius yang telah memiliki IQ 162 atau 2 tingkat diatas Einstein pada usia 12 tahun. Dengan IQ tersebut, dirinya sangat unggul di bidang bidang matematika, kimia, hingga bahkan pasar saham.
3. Yusuf Syah
Berikutnya, ada Yusuf Syah yang sukse meraih IQ 162 dalam tes Mensa. Perlu diketahui, ini adalah tes IQ yang dijalankan oleh salah satu institusi elit dunia. Di usianya yang pada saat tes adalah 11 tahun, ia telah memiliki IQ yang lebih besar dari Albert Einstein.

 

