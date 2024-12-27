Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

10 Negara dengan Penduduk Paling Cerdas Berdasarkan Skor IQ

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |14:29 WIB
JAKARTA - 10 negara dengan penduduk paling cerdas berdasarkan skor IQ menarik diketahui. Kecerdasan seseorang biasanya diukur lewat tes IQ yang dirancang untuk mengukur kemampuan kognitif termasuk keterampilan memecahkan masalah, berpikir abstrak, dan pengetahuan umum.
Jepang negeri matahari terbit menempati peringkat nomor 1 untuk negara dengan IQ tertinggi di dunia. Tidak mengherankan bila negara ini telah menjadi pemimpin global dalam bidang-bidang seperti teknologi, teknik, dan kedokteran.
Dilansir dari berbagai sumber pada Jumat (27/12/2024), Okezone telah merangkum negara dengan penduduk paling cerdas, sebagai berikut.
Negara dengan Penduduk Paling Cerdas
1. Vietnam 
Vietnam masuk dalam daftar dan berada di posisi ke-10, skor yang diperoleh Vietnam adalah 108,82. Vietnam memiliki deviasi standar terendah kedua di antara 10 negara teratas. Vietnam adalah satu-satunya negara Asia Tenggara yang masuk dalam daftar.
2. Hongkong 
Penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan tinggi warga Hong Kong berasal dari pola makan yang kaya Yodium, dan merupakan fakta umum bahwa Yodium memainkan peran penting dalam pengembangan kemampuan mental.
Yang juga memainkan peran penting dalam meningkatkan IQ adalah fasilitas pendidikan dan medis di Hong Kong yang unggul. Hong Kong mendapat skor mengesankan yaitu 109,57 dalam tes dan berada pada posisi ke-9 dalam daftar negara dengan IQ tertinggi.
3. Finlandia 
Finlandia melengkapi daftar dengan skor 109,60 dan alasan keberhasilannya didasarkan pada sistem pendidikan yang kuat dan guru yang sangat terlatih yang menjadikan orang Finlandia sebagai pekerja paling produktif di planet ini.

 

1 2 3
Topik Artikel :
Kecerdasan Negara IQ Tinggi IQ
