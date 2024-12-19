AS Buka Pusat Konsultasi Pendidikan Pertama di Kalimantan

JAKARTA - Amerika Serikat membuka pusat konsultasi EducationUSA baru di Samarinda di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT). Saat ini, jumlah pusat konsultasi Education USA di Indonesia saat ini menjadi delapan, yang tersebar di tujuh kota.

Pusat konsultasi EducationUSA di UMKT akan menyediakan layanan konsultasi yang komprehensif dan objektif bagi mahasiswa Indonesia dari seluruh Kalimantan yang ingin belajar di Amerika Serikat. Seperti semua pusat konsultasi EducationUSA lainnya di Indonesia, fasilitas baru ini terbuka untuk umum, dengan semua layanan ditawarkan secara gratis.

“Kami sangat antusias memperluas layanan kami di Kalimantan melalui pusat konsultasi EducationUSA yang baru di Samarinda ini, bertepatan dengan peringatan 75 tahun hubungan bilateral antara AS dan Indonesia,” ujar Konselor Urusan Publik Kedutaan Besar AS Jason Rebholz, Kamis (19/12/2024).

Dia menjelaskan, kemitraan dengan UMKT bertujuan memberdayakan siswa di Samarinda dan seluruh Kalimantan dengan sumber daya dan bimbingan yang dibutuhkan untuk mengakses peluang pendidikan kelas dunia di Amerika Serikat.

Sementara itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Dr. Muhammad Musiyam, M.T merasa terhormat menjadi tuan rumah pusat EducationUSA pertama di Kalimantan.

“Peresmian ini menegaskan Kembali komitmen Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur untuk mendukung akses pendidikan global bagi mahasiswa kami dan masyarakat luas. Kami yakin bahwa kolaborasi ini akan membuka lebih banyak peluang akademis dan mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat," imbuhnya.

Peresmian pusat tersebut dilanjutkan dengan sesi informasi tentang EducationUSA di UMKT bagi lebih dari 100 pemangku kepentingan pendidikan di Kalimantan Timur.