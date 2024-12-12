Mahasiswa RI Raih Juara di Kompetisi Film Pendek Malaysia

JAKARTA - Mahasiswa Indonesia dari Albukhary International University (AIU), Malaysia menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih juara pertama dalam kompetisi film pendek kepahaman Islam (VIPKI 2024). Diselenggarakan Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM), kompetisi ini mengusung tema "Harmoni" dan diikuti oleh 125 tim pelajar universitas di seluruh Malaysia.

Tim pemenang terdiri dari mahasiswa jurusan Bachelor of Media and Communication, yaitu Angga Winata, Fazhaliani Shariffatul' Muna, Zalfa Tsania Rachman, Siti Fatma Fauziah, dan Salma Fairus Izdihar. Untuk pertama kalinya mengikuti kompetisi ini, mereka sukses membawa pulang hadiah sebesar RM15.000 atau setara dengan Rp54.000.000.

Karya mereka, film pendek berjudul “Kembali”, terinspirasi dari kisah nyata. Film ini menceritakan dengan indah perjalanan seorang anak yatim yang menemukan kembali ajaran mendiang ibunya—bahwa perbuatan baik selalu kembali, dalam bentuk apa pun. Selain menyampaikan pesan moral yang kuat, “Kembali” juga menggambarkan harmoni dalam masyarakat multikultural Malaysia, selaras dengan tema kompetisi.

Prestasi ini tidak lepas dari dukungan penuh Albukhary International University dalam hal akademik dan fasilitas industri yang komprehensif.