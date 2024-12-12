KBRI Canberra Adakan Kelas Bahasa Indonesia untuk Orang Dewasa

JAKARTA - Pusat Kebudayaan Indonesia yang dikelola Kantor Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) KBRI Canberra mengadakan kelas Bahasa Indonesia untuk orang dewasa. Kelas Bahasa Indonesia untuk orang dewasa di Canberra diselenggarakan oleh Australia Indonesia Association Australian Capital Territory (AIA-ACT) dengan dukungan penuh dari KBRI Canberra.

Kelas Bahasa Indonesia untuk orang dewasa edisi akhir tahun diselenggarakan secara hybrid. Hal ini dilakukan mengingat peserta tidak hanya berasal dari Canberra. Beberapa peserta berasal dari Sydney, Melbourne, dan kota-kota lain yang cukup jauh dari Canberra, sehingga tidak memungkinkan untuk hadir di kelas secara luring.

Dalam sambutannya, Atdikbud KBRI Canberra Mukhamad Najib menjelaskan jika Pusat Kebudayaan Indonesia merupakan fasilitas negara untuk mewadahi berbagai kegiatan budaya dan bahasa Indonesia di Canberra. Selama ini, menurut Najib, Pusat Kebudayaan Indonesia digunakan untuk lokakarya guru Bahasa Indonesia di Canberra, latihan menari, dan aktifitas diskusi.

“Saya berharap gedung ini bisa dimanfaatkan juga untuk kelas-kelas Bahasa Indonesia yang diselenggarakan oleh AIA-ACT. Tidak semua orang senang dengan kelas daring, oleh karena itu untuk tahap awal bisa diselenggarakan kelas Bahasa Indonesia secara hybrid. Mereka yang tinggal di Canberra bisa mengikuti kelas secara luring di Pusat Kebudayaan Indonesia dan mereka yang tinggal di luar Canberra bisa mengikuti secara daring”, jelas Atdikbud Najib, Kamis (12/12/2024).

Di Canberra sendiri menurut Najib terdapat 18 sekolah formal yang mengajarkan Bahasa Indonesia dari tingkat dasar sampai kelas 12. Selain itu ada dua universitas yang membuka kelas Bahas Indonesia, yaitu Australian National University (ANU) dan Australian Defence Force Academy (ADFA). Bahasa Indonesia untuk orang dewasa, khususnya para diplomat, juga diajarkan oleh Canberra Institute of Technology yang bekerjasama dengan kementerian luar negeri Australia.

Menurut presiden AIA-ACT, Les Boag, sebelum Covid-19 kelas Bahasa Indonesia selalu diselenggarakan di Pusat Kebudayaan Indonesia KBRI Canberra bekerjasama dengan kantor Atdikbud. Namun, selama pandemic Covid-19 kelas Bahasa Indonesia diselenggarakan secara daring, dan sampai saat ini para peserta masih memilih melakukan kelas secara daring.